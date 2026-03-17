Una "gran sorpresa" como consuelo en los premios falleros de Sagunt

La ornamentación de calles es uno de los premios más disputados cada año en la Federación Junta Fallera de Sagunty esta vez no ha sido una excepción. Algunos de estos decorados en las vías aledañas a los monumentos quitan protagonismo en algunos casos a las propias fallas, porque detrás de estas composiciones suele haber mucho trabajo para dar más colorido a las fiestas.

Ornamentación de calle de la Falla La Palmereta / Daniel Tortajada

En esta ocasión y como reconocía el presidente de la comisión ganadora, Sergio Carnicero, el primer premio concedido por el ayuntamiento ha resultado poco menos que "una gran sorpresa", aunque rápidamente apostilla que es "muy deseado y trabajado" por la Falla La Victòria.

Dotación

El máximo representante admitía tras la entrega de premios que esta edición, en referencia especialmente a los monumentos que no habían obtenido el merecido reconocimiento por distintas circunstancias, no había salido como esperaba, pero este premio a la ornamentación no solo vale como consolación, sino que está dotado con 880 euros que seguro que serán muy bien aprovechados.

'Victoria Land' es el título de la composición que mereció la mejor puntuación del jurado, una pequeña recreación de un espacio con múltiples detalles y actividades, que pasan desde comer churros, a montar en globo, tomar algún refresco, practicar deportes o subirse a la noria, entre otras muchas atracciones.

Dioses griegos

La Palmereta, una de las clásicas en la pugna por estos premios y habitual en las victorias, se tuvo que conformar esta vez con el segundo puesto, gracias a su propio Olimpo de los dioses griegos. Bajo la posición dominante de Zeus y Hera, algunos de sus acompañantes son Atenea, Ares o Afrodita, que despliegan sobre un pedestal algunos de los poderes que los convierten en legendarios. Esta composición se embolsa 440 euros.

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Harry Potter

El podio de reconocimientos a la decoración de calle lo completa la Plaza Rodrigo, que se lleva así 220 euros con una recreación del universo de Harry Potter, en el que no faltan los más mínimos detalles muy bien confeccionados que transportan al visitante al mítico castillo de Hogwarts.