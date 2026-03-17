Nace una APP para el juego de cartas que quiere proteger Sagunt

El juego de cartas de origen francés que Sagunt quiere proteger, el bolot, ha dado el salto al entorno digital con el lanzamiento de Bolotada.es, una aplicación web que permite llevar el marcador del bolot de forma sencilla desde el móvil.

La plataforma funciona como un marcador digital que facilita registrar las puntuaciones de cada partida sin necesidad de papel ni bolígrafo. El objetivo es hacer más cómodo el seguimiento de las partidas y evitar errores en el recuento de puntos, manteniendo su esencia.

Imagen de la web de 'Bolotada.es'. / Levante-EMV

Bolotada.es ha sido desarrollada por una empresa saguntina, Yogur de Fresa, "con la intención de ofrecer una herramienta útil para los aficionados a este juego tan arraigado en la capital del Camp de Morvedre y en otras localidades de la comarca", como explican desde la firma.

Este juego está tan arraigado en Sagunt que el pleno municipal aprobó el pasado octubre una moción para instar a la Generalitat Valenciana a protegerlo y a retomar la inclusión del bolot como Bien Inmaterial de Relevancia Local, retomando el acuerdo plenario del 29 de abril de 2009.

Personas jugando al bolot. / Tortajada

En ese texto propuesto por Compromís per Sagunt se solicitó además a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo a incluir el bolot como un atractivo turístico de Sagunt, tanto por su arraigo a las fiestas patronales, declaradas de interés turístico autonómico, como de promoción de las entidades que lo mantienen, entre las que se encuentran la Sociedad Musical Lira Saguntina, la Asociación Cultural Penyes de Festes Patronals de Sagunt, la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), la Sociedad Vitivinícola, la Sociedad de Cazadores, el Casino Recreativo o el Centro Aragonés.

Desde cualquier navegador

La nueva aplicación puede utilizarse directamente desde el navegador de cualquier dispositivo móvil.

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El lanzamiento de la APP se produce justo en plena semana fallera, donde este juego es protagonista de momentos de ocio. De hecho, la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS) es la única entidad que tiene un campeonato anual de bolot aunque otros colectivos como las peñas de las fiestas patronales también organizan competiciones en verano.