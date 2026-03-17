Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convento, ganadoraListado completo premios fallasMascletà hoyDirecto FallasActos falleros hoyPrograma Fallas 2026Fallas Riba-rojaNuevo hotel Gandia
instagramlinkedin

La señalización inteligente y los contadores de paso llegarán a varias sendas de Sagunt

La actuación impulsada por el consistorio con fondos europeos permitirá revalorizar el turismo activo

Una de las sendas de Sagunt.

Una de las sendas de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

La mejora y señalización de cinco senderos del término de Sagunt va a centrar una intervención impulsada por el ayuntamiento dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que incorporará también sistemas de señalización inteligente con códigos QR y contadores de paso, "facilitando información digital e interacción con los usuarios", como apuntan desde el ayuntamiento.

Estas actuaciones financiadas con fondos Next Generation de la Unión Europea se llevarán a cabo en la Senda dels Lladres que da la vuelta a todo el Castillo por su parte exterior, la Ruta de la Calderona, Les Escales, Els Senglars y en la Ruta del Palancia. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 116.527 € (IVA incluido) y ya ha salido a licitación para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas.

Los trabajos consistirán en el acondicionamiento, la adecuación, la reparación y la señalización de los senderos homologados.

Concretamente, se adecuará el terreno y el firme, se llevarán a cabo desbroces y una limpieza manual en franjas de 0,50 a 1,50 metros de ancho y una altura máxima de 2 metros; se corregirán las cárcavas y se adecuará el firme con materiales del entorno o zahorra; se repararán las escaleras del sendero Les Escales; se escalonarán los terrenos erosionados; se instalarán elementos de seguridad como barandillas, vallado, escaleras y pasarelas; y también se retirará la señalización obsoleta.

Además, se adecuarán zonas de estacionamiento para un mínimo de cuatro vehículos con vallado de material indicado, se instalarán elementos de señalización vertical o mobiliario auxiliar en todos los senderos, se renovará y adecuará toda la señalización horizontal, se hará una revisión cartográfica, de diseño, maquetación e impresión gráfica de todos los elementos de información impresa que contengan elementos de señalización vertical e información, y se limpiarán los residuos y escombros.

Noticias relacionadas y más

Una de las iniciativas más demandadas

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha subrayado la importancia del proyecto: “Esta es una de las iniciativas más demandadas por la población. Una vez ejecutada supondrá una revalorización del turismo activo y al aire libre, ya que nuestro municipio cuenta con una red de senderos para su uso ciclopeatonal en enclaves naturales de primer orden”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents