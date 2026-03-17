La señalización inteligente y los contadores de paso llegarán a varias sendas de Sagunt
La actuación impulsada por el consistorio con fondos europeos permitirá revalorizar el turismo activo
La mejora y señalización de cinco senderos del término de Sagunt va a centrar una intervención impulsada por el ayuntamiento dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que incorporará también sistemas de señalización inteligente con códigos QR y contadores de paso, "facilitando información digital e interacción con los usuarios", como apuntan desde el ayuntamiento.
Estas actuaciones financiadas con fondos Next Generation de la Unión Europea se llevarán a cabo en la Senda dels Lladres que da la vuelta a todo el Castillo por su parte exterior, la Ruta de la Calderona, Les Escales, Els Senglars y en la Ruta del Palancia. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 116.527 € (IVA incluido) y ya ha salido a licitación para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas.
Los trabajos consistirán en el acondicionamiento, la adecuación, la reparación y la señalización de los senderos homologados.
Concretamente, se adecuará el terreno y el firme, se llevarán a cabo desbroces y una limpieza manual en franjas de 0,50 a 1,50 metros de ancho y una altura máxima de 2 metros; se corregirán las cárcavas y se adecuará el firme con materiales del entorno o zahorra; se repararán las escaleras del sendero Les Escales; se escalonarán los terrenos erosionados; se instalarán elementos de seguridad como barandillas, vallado, escaleras y pasarelas; y también se retirará la señalización obsoleta.
Además, se adecuarán zonas de estacionamiento para un mínimo de cuatro vehículos con vallado de material indicado, se instalarán elementos de señalización vertical o mobiliario auxiliar en todos los senderos, se renovará y adecuará toda la señalización horizontal, se hará una revisión cartográfica, de diseño, maquetación e impresión gráfica de todos los elementos de información impresa que contengan elementos de señalización vertical e información, y se limpiarán los residuos y escombros.
Una de las iniciativas más demandadas
La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha subrayado la importancia del proyecto: “Esta es una de las iniciativas más demandadas por la población. Una vez ejecutada supondrá una revalorización del turismo activo y al aire libre, ya que nuestro municipio cuenta con una red de senderos para su uso ciclopeatonal en enclaves naturales de primer orden”.
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