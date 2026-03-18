Celebración muy especial como falla más Igualitaria de Sagunt

La entrega de premios de la Federación Junta Fallera de Sagunt volvió a ofrecer momentos de gran emoción y muchas grandes victorias, más allá de los focos que concentran los galardones a los monumentos. Una de estas categorías, que cumple su 18ª edición, es la Falla Más Igualitaria, impulsada desde el ayuntamiento para reconocer las iniciativas que promueven la igualdad de género y previenen la violencia machista.

Como sucesora de Els Vents, que vio reconocido su tesón el pasado ejercicio, el premio de este 2026, dotado con 1.000 euros, ha recaído en la comisión de Teodoro Llorente, que así tiene otro motivo para celebrar a lo grande su 50º aniversario. De hecho, esta efeméride guarda mucha relación con el enorme trabajo de esta comisión por hacerse con un premio que despierta especial ilusión.

El nombre del proyecto de este ejercicio único para Teodoro Llorente ya evidencia la transversalidad que ha imprimido a esta cuestión: 'Arrels amb ales, 50 anys d’igualtat'. Su presidenta, Nathalie Martín González, muestra su alegría en palabras a Levante-EMV porque "este premio vuelve a casa en un año muy especial" y destaca particularmente que el reconocimiento "pone en valor una forma de entender la falla, donde la igualdad no es un concepto abstracto, sino una realidad, que se vive en el día a día de la organización, las actividades y la convivencia".

Jurado

El jurado constituido para valorar los proyectos participantes estaba compuesto por el alcalde y concejal de Igualdad de Sagunt, Darío Moreno, tres representantes del Consell Municipal de la Dona, dos técnicas del departamento y una persona del ámbito de la creación artística, según informan desde el ayuntamiento.

Reunión del jurado del premia la Falla Más Igualitaria de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Las cuestiones que se valoran van más allá de los monumentos, donde un requisito mínimo es contar con una escena dedicada a la igualdad, tienen que ver con el 'llibret', la composición de la junta y las actividades culturales impulsadas durante el ejercicio.

Años de trabajo

En el caso de Teodoro Llorente, que es una de las comisiones que siempre participa en este premio, el trabajo se remonta ya varios ejercicios, en los que incluso hubo una modificación de los estatutos para adaptarlos a un lenguaje no discriminatorio. Las vicepresidencias paritarias y un 'llibret' con medio centenar de artículos, repartido casi a partes iguales entre mujeres y hombres, todos ellos con un lenguaje cuidado hasta la exquisitez, con la inclusión de temáticas como las leyes del divorcio y contra la violencia machista, o sobre la inclusión en la Semana Santa Saguntina forman parte de sus páginas.

En el caso del monumento hay amplias referencias a la igualdad y entre las actividades culturales destacó especialmente un bingo musical como muestra del mucho trabajo que dedica la comisión del Port de Sagunt a poner el acento en cuestiones de género.

Transversalidad

Nathalie Martín ahonda en que, "durante todo el año", la falla ha incidido en "múltiples ámbitos, como los mensajes conscientes y coherentes en los monumentos, un 'llibret' muy especial y actividades en las que hemos integrado la igualdad de forma transversal. Son acciones que, lejos de ser puntuales, forman parte de una manera de hacer falla que pone a las personas en el centro y entiende la fiesta como un espacio de respeto, convivencia y evolución", insiste la presidenta de Teodoro Llorente. Así, este premio "reconoce ese trabajo constante que nace desde dentro, desde el casal y desde la gente".

Las otras participantes en esta edición, según desvelan desde el Ayuntamiento de Sagunt, han sido Plaza Rodrigo, Avenida 3 de Abril, Sant Francesc y Els Vents, además de la ganadora. Estas mismas fuentes precisan que el galardón premia la proyección de una imagen respetuosa con la dignidad de las mujeres o relaciones igualitarias entre las personas con el fin de conseguir una sociedad más justa, libre y equitativa.

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Lenguaje no sexista

Además de agradecer el trabajo de todas estas comisiones e invitar al resto que se sume a esta convocatoria de cara al próximo ejercicio, desde el departamento municipal de Igualdad ofrecen su colaboración para elaborar el proyecto e incluso animan a la utilización de la guía para un lenguaje no sexista.