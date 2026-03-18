Ofrenda con novedad en Sagunt

La tradicional ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats de las Fallas de Sagunt ha vuelto a reunir a todas las comisiones del núcleo histórico de Sagunt y la Vila de Faura.

Cientos de falleros y falleras han lucido sus mejores galas para el acto más solemne de las fiestas y que muchos esperan con especial emoción.

Ese año, la cita contaba con una novedad pues la Federación Junta Fallera de Sagunt ha apostado por profesionalizar el diseño del manto de flores que se forma con los distintos ramos y se deja en honor a la Virgen; una tarea que, por primera vez, ha realizado el experimentado florista saguntino Vicente Vidal.

"Es una responsabilidad muy grande", reconocía Vidal a preguntas de Levante-EMV horas antes del inicio del acto, confesando que esta "supernervioso". "Aunque los floristas estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, porque nuestro trabajo es efímero, esto para mí es un reto. Nunca lo había hecho y quiero que salga bien", decía.

Con el clavel como base, Vidal ha optado por dar forma a un dibujo donde predominan los claveles blancos y los de color rojo son claves para darles forma unidos al amarillo. "No he querido arriesgar", admitía.

Daniel Tortajada

Más de mil ramos

Para realizarlo, partía de los más de mil ramos de claveles que iban a llevar las falleras de todas las comisiones pero también con los reservados a las Falleras Mayores de Sagunt Ana Martínez y Noa Barea, que siempre son más especiales.

Con todos ellos, su intención era dar forma a un corazón con una cruz en su interior dentro de una composición que también dejaba espacio para un símbolo de paz. "En estos tiempos que vivimos, he querido añadirlo", decía en referencia a este último.

La ofrenda ha comenzado al final de la avenida Doctor Palos con la habitual visita previa a la residencia de ancianos situada cerca del lugar y ha proseguido hasta las puertas del ayuntamiento, donde se han registrado las escenas más emotivas.