Gilet y Faura disfrutan al máximo de la fiesta

Gilet y Faura siguen disfrutando al máximo de las fallas. Con actividades durante buena parte del ejercicio, esta semana concentra las máximas emociones, desde los pasacalles en estas poblaciones que abren el programa oficial hasta la 'cremà', que volverá a bajar el telón de otro año de celebración valenciana.

En el caso de la falla de la Baronia, un primer pico de alegría se vivió en la entrega de premios, que, de la cabalgata, le reservó el primer puesto en el disfraz de las secciones III y IV, un reconocimiento al baile, mientras que la comparsa fue la mejor valorada por el jurado.

Premios

En cuanto a los monumentos, además de llevarse el premio a la mejor crítica local del grande, la falla fue segunda en la sección tercera, solo por detrás de El Mercat. Con la infantil, los giletanos fueron cuartos de la sección primera.

Desde ahí se han sucedido los actos con una enorme implicación de los integrantes de la comisión, que este miércoles fue fiel a su tradición de celebrar la víspera de Sant Josep con su particular 'fideuà'.

Pendientes del bautizo

En el caso de la falla Vila de Faura, la otra que se asienta fuera de Sagunt para está integrada en la federación, el viento quiso amenazar la fiesta, pero solo consiguió mover algunos 'ninots', que fueron convenientemente recolocados y no dieron más problemas.

Los máximos representantes de la Falla Vila de Faura. / Falla Vila de Faura

Después de las ofrendas de este miércoles, la suya propia en la localidad de les Valls y la oficial en Sagunt, la comisión reserva para Sant Josep algunas de sus singularidades, como el bautizo "de verdad" de los monumentos, con su botella de champán y los caramelos.

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Castillos hinchables y el fuego arrasador de la 'cremà', las 21 horas el monumento infantil y a las 23 horas el grande, pondrán el colofón a otras fiestas falleras para el recuerdo en Faura.