Benifairó de les Valls vibra con las fallas

El fenómeno de las fallas está en auge en el Camp de Morvedre. La lista de municipios de la comarca que plantan monumentos y disfrutan del espíritu fallero cotiza al alza, una crecida directamente proporcional a la calidad de los actos que ofrecen y a la implicación de sus componentes en reforzar la identidad tradicional de esta celebración que da la bienvenida a la primavera.

Monumento de la Falla L'Ermita de Benifairó de les Valls. / Falla L'Ermita.

Buen ejemplo es la Falla L'Ermita de Benifairó de les Valls que vive intensamente las fiestas josefinas con una comisión formada por 78 falleros y falleras, consolidándose como uno de los colectivos festivos más activos del municipio.

Máximos representantes

Aunque no están dentro de la Federación Junta Fallera de Sagunt, no les falta de nada. La comisión está presidida por Noelia Valenciano Garcia, mientras que el presidente infantil es Julen Lazaro Garcia. La representación festiva la completan la Fallera Mayor, Majo Mascarós Gutiérrez, y la Fallera Mayor Infantil, Noah Valverde de la Hoz.

El monumento fallero de este año es obra del artista Javier Blanch, quien ha dado forma a una propuesta en la que, a través de unos helados, se hace una profunda reflexión de la situación política actual, con grandes potencias que se funden, conflictos bélicos y el mundo derritiéndose.

Programación

Durante la semana grande, la Falla L'Ermita ha preparado una variada programación de actos, pensada para todos los públicos y con el objetivo de fomentar la participación y la convivencia entre vecinos y visitantes.

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Ilusión

Desde la comisión de les Valls destacan el ambiente de ilusión con el que afrontan estas fechas tan señaladas: "Desde la L’Ermita estamos disfrutando de la magia de las Fallas, con la ilusión de todo lo que todavía nos queda por vivir juntos". Con esta propuesta, la comisión reafirma su compromiso con la tradición fallera y con la dinamización cultural y festiva de Benifairó.