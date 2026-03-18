El presidente de la federación fallera de Sagunt aboga por revisar la visita más larga de las fiestas

Cinco horas y media. Esto es lo que duró aproximadamente el desfile protagonizado este martes por miles de falleros y falleras del Camp de Morvedre durante la tradicional visita a las fallas del Port de Sagunt que volvió a derrochar alegría, 'germanor' y buen ambiente.

Como había ocurrido en la visita a las fallas de Sagunt, tras la multitudinaria recogida de premios, el acto contó con la participación del alcalde, Darío Moreno (que pudo acabar el recorrido pese a su esguince), la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, y representantes tanto del ayuntamiento como de La Targa de Cecina, la ciudad italiana hermanada con la capital del Camp de Morvedre.

El recorrido, que llega a los 7,7 kilómetros se desarrolló sin incidentes y, como es habitual, concentró a los falleros y falleras en mejor forma, capaces de disfrutar del momento sin importarles el largo itinerario a recorrer desde la comisión de Baladre hasta la de Els Vents.

Reflexión

Ahora, esto no ha impedido que el presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Hugo Morte, haga una consideración de cara al futuro. "A nivel personal, yo creo que la visita a las fallas del Puerto se tendría que repensar. Revisar cómo hacerla para mejorarla desde el consenso y con una serie de modificaciones pues, bajo mi punto de vista, un recorrido de 7,7 kilómetros para los niños de 7 a 9 años que son representantes, es muy largo", dice invitando a "todo el colectivo" a "hacer una reflexión" y replantearse esta cuestión.

"Considero que hay que pensar si, en el global de las franjas de edad que existen en las fallas, es oportuno hacer recorridos de 7,7 kilómetros pues la mayoría de gente se queda en su falla y no lo finaliza. Pero quien lo quiere finalizar, porque le obliga el cargo o porque quiere, yo creo que estar expuesto a 7,7 kilómetros es demasiado", opinaba al ser preguntado por Levante-EMV, pero remarcando un aspecto: "Esto debe hacerse de forma consensuada, meditada y serena".