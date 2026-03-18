Sanciones y daños en Sagunt por el uso indebido de petardos

El uso indebido de petardos ya se ha traducido en varias sanciones interpuestas por la Policía Local en Sagunt; en su mayoría por lanzarlos de madrugada, fuera del horario permitido por el ayuntamiento, pero también por incumplimientos en el 'Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería' aprobado en un Real Decreto de 2015, que recoge además la posibilidad de requisar el material.

Una mujer incluso fue identificada una madrugada por ocasionar daños en la carpa fallera de una comisión del núcleo histórico de la ciudad.

Las quejas vecinales registradas por la detonación de potentes 'masclets' a horas no permitidas se han producido en distintos lugares, desde la calle Petrés del núcleo histórico de Sagunt a la plaza Noguera o la que alberga a la Escuela Permanente de Adultos (EPA). Y es que, del 15 al 19 de marzo, el horario autorizado para el uso de productos de pirotecnia recreativa por parte de particulares es de 9 a 15 horas y de 17 a 1 de la madrugada, a excepción de los espectáculos vinculados con la Cremà, que podrán desarrollarse hasta su finalización. A esto se suma el horario de la despertà, cuando el permiso se extiende desde las 7:30 hasta las 8:30 horas del 15 al 19 de marzo, como informó Levante-EMV.

Restos de pirotecnia en una calle de Sagunt. / Levante-EMV

Este martes, poco antes de la entrega de premios ante el ayuntamiento, también intervino la Policía Local por el lanzamiento de 'masclets' en plena calle Camí Real sobre las 16,30 horas a pesar de la gran cantidad de falleros que había en la zona esperando el inicio del acto.

Este tipo de actuaciones policiales también se ha llegado a producir en el denominado 'Parque del agua' situado al Norte del Palància sobre las 3 de la madrugada.

Mobiliario público quemado o dañado

En los últimos días también ardió un contenedor en la plaza Madre Nostrum, en un suceso que requirió la presencia de los bomberos.

También hubo un conato de incendio de otro contenedor en la Plaza La Marina que extinguieron los bomberos

Afortunadamente, estos casos se saldaron sin ningún vehículo afectado como sí ocurrió a finales de la semana pasada, cuando toda una batería de contenedores recién instalados en Sagunt acabó ardiendo en un suceso que ya se sospechó que estaba originado por petardos. Entonces, como adelantó este diario, las llamas ocasionaron daños en un monovolumen y un camión aparcados en las inmediaciones.