La sátira fallera se ceba en Sagunt con la política y las redes sociales

"Menys fotos i més fer". En esencia, este es uno de los mensajes lanzados desde varias fallas del Camp de Morvedre en una edición donde la política municipal ha vuelto a inspirar tanto escenas como afiladas críticas.

"Ha habido más cantidad y calidad. Se ha notado más acierto y finura a la hora de diseccionar la actualidad", reconocían desde el jurado a preguntas de Levante-EMV.

La apuesta en aumento por pelear por el banderín de 'Mejor crítica local' también se ha notado y ha aumentado el número de comisiones que se han esforzado por dar una dimensión municipal a toda su sátira, algo que antes solo hacían casos contados.

El uso generalizado de las redes sociales por parte de todos los grupos municipales de Sagunt y las alusiones a las polémicas registradas por la utilización de las cuentas municipales han abundado en esta edición. Al alcalde, Darío Moreno, incluso le han llegado a caracterizar como superhéroe en una publicación de una red social o a definirlo como "l'amo i senyor de les xarxes socials del municipi", como se podía leer en el particular 'Passaparaula' de La Victoria, una comisión que también ha reproducido el particular 'Diario de Darío'.

El alcalde de Sagunt, como un superhéroe en la red social municipal. / Levante-EMV

El resto de portavoces e incluso su manera de hacer oposición tanto en redes sociales como en el pleno han sido blanco de sátiras que han incluido desde fotos a ninots dedicados aunque, en su mayoría, con poco parecido.

La construcción de la gigafactoría, la ubicación de sus plantas fotovoltaicas en la partida agrícola de Montíber, el alza del precio de los pisos y las dificultades para adquirir una vivienda se han reflejado también en los monumentos, así como otros problemas crónicos de la ciudad, como las habituales inundaciones en algunas zonas en caso de lluvias torrenciales.

Críticas al alcalde y el resto de portavoces municipales en El Mercat. / Levante-EMV

A esto se le suman otros clásicos en la diana de las críticas, especialmente la suciedad en las calles y la recogida de basura que han tenido espacio en fallas como la de Santa Anna.

La demanda de un mejor transporte público desde el Port de Sagunt y las obras del carril bici han vuelto a tener su reflejo en los monumentos, como ya ocurrió en años anteriores.

Obras pendientes

Las obras pendientes desde hace años para remodelar La Nau, acabar la rehabitación del Pantalán y la Gerencia o poner un ascensor al Horno Alto han sido recordadas por distintas comisiones como Eduardo Merello, que ha identificado algunas de ellas en forma de huevos al lado de unos carteles diciendo que "Falten ous per a...". A esta lista se han añadido otras infraestructuras aún por hacer como el Palacio de Justicia, nombrado en comisiones como Plaza Rodrigo.

Peculiares huevos en Eduardo Merello. / Levante-EMV

La necesidad de más inversiones en el patrimonio histórico ha encontrado eco en otras comisiones como la de El Mercat, que también ha aludido a la polémica rehabilitación del Teatro Romano y ha expresado la nostalgia por el cierre hace años del cine Capitol.

Veto a las mujeres

No ha faltado la polémica sobre la reivindicación de la entrada de mujeres en la cofradía que organiza la Semana Santa saguntina, como se ha reflejado en los monumentos de Teodoro Llorente y en Sant Francesc, entre otros.

Crítica a la polémica de la Semana Santa en Sant Francesc. / Levante-EMV

Reconocimientos

A esto se le han sumado reconocimientos a figuras de peso en la ciudad, como ha hecho la comisión Plaza del Sol con el músico internacionalmente conocido Joaquín Rodrigo, el cronista Antonio Chabret, el futbolista giletano del Valencia CF Javi Guerra o el Balonmano Puerto, que celebra este año su 75 aniversario, como bien han ilustrado diversas comisiones en el Port de Sagunt.

Reconocimientos en la falla de la Plaza del Sol. / Levante-EMV

Directiva fallera

Cuestiones internas de la Federación Junta Fallera de Sagunt y su próximo relevo también han sido fuente de inspiración para distintas comisiones: Ha habido carteles y ninots dedicados al presidente, Hugo Morte, alusiones al modo en que la falla El Palleter encajó los premios del año pasado, al jurado de crítica local, a quien se perfila como máximo representante del colectivo y fue rival de Morte hace dos años, Aitor Muñoz...

El presidente de la Federación fallera, en Teodoro Llorente. / Levante-EMV

Premios

Aún así, el premio a la mejor crítica local en fallas grandes ha ido a parar a la falla de Gilet, una comisión que ha vuelto a centrarse en la política municipal como lleva haciendo hace años y ha hecho un visible esfuerzo por coordinar los ninots con sus dardos en forma de texto. Además, ha incluido un pequeño homenaje a un comercio local que ha dejado una huella imborrable y trascendente a cualquier jubilación.

El alcalde de Gilet y un edil, con los representantes de la falla. / Ayuntamiento de Gilet

Tras Gilet, el jurado ha premiado a dos comisiones del Port de Sagunt, Plaza Rodrigo y Tres d'Abril mientras en sección infantil esta última falla ha sido primera, seguida de Baladre y Xurruca-Hispanitat.