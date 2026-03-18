Vaivén
Sorpresa en la visita de diputados de Compromís a las Fallas de Sagunt
L-EMV
Las Fallas de Sagunt han sido un imán para representantes autonómicos y provinciales de Compromís. Maria Josep Amigó, Dolors Gimeno y Josep Riera, diputados de Compromís en Les Corts y la Diputació de València, visitaron varias fallas del Port de Sagunt junto a las concejalas del grupo municipal en el ayuntamiento Maria Josep Picó y Maria Josep Soriano.
Los representantes del partido valencianista felicitaron a representantes de las comisiones ganadoras en sección especial, El Palleter en infantil y la Plaza Rodrigo en la grande, además de visitar diversos monumentos, entre ellos, el de Eduardo Merello (donde se fotografiaron con su exedil Cristina Rodríguez) y la Plaza del Sol, ganadora en su sección.
En el recorrido no faltaron las sorpresas pues, al ver ese último monumento, la portavoz municipal Maria Josep Picó se vio representada en una crítica en forma de carta Pokémon; algo que, según confesaba luego, le hizo mucha ilusión.
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