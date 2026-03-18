Visita de excepción a las Fallas de Sagunt

Las Fallas de Sagunt han contado esta mañana con una visita de excepción. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido recibida en el salón de plenos del ayuntamiento por el alcalde, Darío Moreno y la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, entre otros concejales, las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez y Noa Barea, así como los máximos responsables de la entidad festiva, Hugo Morte y Antonio Fresno.

Tras esto, la también secretaria general del PSPV-PSOE se ha desplazado al Port de Sagunt, donde ha visitado las fallas ganadoras de la sección especial: La infantil de la comisión de El Palleter y la grande de Plaza Rodrigo.

Un momento de la visita de Diana Morant al ayuntamiento. / FJFS

En ambas, no ha podido reprimir la curiosidad de ver cómo los monumentos habían retratado al alcalde. En la primera ha llegado a ponerse un delantal y coger una paleta para dar su particular toque a la paella que estaban cocinando. En la segunda, le han regalado su ejemplar más cuidado del llibret de este año: El que iban a presentar al concurso de la Generalitat Valenciana.

Su recorrido no acababa ahí pues tenía previsto comer luego en un casal fallero.

Esta es la primera vez reciente que un ministro vive tan de cerca esta fiesta en Sagunt que moviliza a miles de personas y está incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2016.