Visita de excepción a las Fallas de Sagunt

Las Fallas de Sagunt han contado esta mañana con una visita de excepción. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido recibida en el salón de plenos del ayuntamiento por el alcalde, Darío Moreno y la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, entre otros concejales, las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez y Noa Barea, así como los máximos responsables de la entidad festiva, Hugo Morte y Antonio Fresno.

Durante la visita, la ministra se ha interesado por los detalles de las Fallas de Sagunt, fiesta de interés turístico nacional, así como por el impacto del turismo en la ciudad y su proyección cultural.

Además, la federación le ha regalado el tradicional pañuelo de las Fallas de Sagunt y el libro oficial de las Fallas de Sagunt 2026.

Tras esto, la también secretaria general del PSPV-PSOE se ha desplazado al Port de Sagunt, donde ha visitado las fallas ganadoras de la sección especial en una comitiva donde también estaba la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños: La infantil de la comisión de El Palleter y la grande de Plaza Rodrigo.

Un momento de la visita de Diana Morant al ayuntamiento. / FJFS

En ambas, no ha podido reprimir la curiosidad de ver cómo los monumentos habían retratado al alcalde. En la primera ha llegado a ponerse un delantal y coger una paleta para dar su particular toque a la paella que estaban cocinando, dentro de su habitual concurso. En la segunda, ha podido recorrer 'la casa de Harry Potter' de su ornamentación y le han regalado su ejemplar más cuidado del llibret de este año: El que iban a presentar al concurso de la Generalitat Valenciana.

Bienvenida con una traca

Su recorrido no acababa ahí pues ha visitado luego el casal fallero de La Palmera y, tras ser recibida con una traca, ha comido allí fideuà junto a la delegación de Cecina después de firmar en el libro de honor de la comisión y recibir varios obsequios, desde el llibret galardonado con el primer premio Vicent Vayá que otorga el ayuntamiento a una insignia o un llavero para evidenciar de forma simbólica que le entregaban las llaves de su casa.

Esta es la primera vez reciente que un ministro vive tan de cerca esta fiesta en Sagunt que moviliza a miles de personas y está incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2016.