Accidente laboral con dos heridos en Sagunt

Un accidente laboral registrado hoy en Sagunt se ha saldado con dos heridos que han tenido que ser trasladados al hospital comarcal. El hecho se ha producido sobre las 9 horas de la mañana cuando una barredora de la empresa municipal SAG ha tenido un accidente en una rotonda del Port de Sagunt, concretamente, la situada en el cruce de la avenida 9 d'Octubre con Juan de Austria.

Por causas que no han trascendido, el vehículo ha chocado contra un murete de piedras de la decoración de la rotonda, ha derribado una de sus esquinas y se ha quedado volcado en la calzada. Por la posición en que ha quedado, al menos, uno de los ocupantes ha necesitado ayuda para salir.

Hasta el lugar se han desplazados efectivos sanitarios en una ambulancia del Servicio Vital Básico y agentes de la Policía Local. Aunque los dos heridos estaban conscientes, ambos acusaban el golpe con distintos síntomas y han sido trasladados hasta el centro hospitalario.