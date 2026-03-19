Cuatro presidentes a falta de uno en la comisión más numerosa de Sagunt
Su experiencia en el cargo y su condición de "muy amigos" han hecho que cuatro falleros se repartan las labores de máximos representantes
Frente a la falta de presidente adulto en la comisión fallera más numerosa de Sagunt, la solución ha sido recuperar a cuatro personas que ya ostentaron este cargo y que se reparten sus funciones a lo largo del ejercicio. Se trata de Óscar Casado, José Maria Madrid, Gabriel Collado y Jorge Caballero, que se han combinado para asumir la máxima representación masculina en la comisión de la Plaza Rodrigo.
Uno de ellos explica que "todo surgió cuando no salió nadie para la elección de presidente. Nosotros cuatro ya lo habíamos sido y, además, somos muy amigos, así que decidimos presentarnos a la vez, antes de que se tuviera que constituir una gestora".
Reparto de actos
La elección de esta fórmula responde a que "ninguno tenemos el tiempo suficiente para asumir el cargo en solitario, por compromisos familiares y laborales, así que, como ya sabemos de que va esto, nos repartimos los actos" y así han funcionado durante este ejercicio.
En la mayoría de las actividades, la Fallera Mayor ha ido acompañada por uno de estos presidentes, aunque ella misma fue la que pidió que los cuatro estuvieran a su lado tanto en la proclamación como en la ofrenda del jueves.
Antecedentes
Este cuadriunvirato tiene algún procedente similar, según recuerdan desde Plaza Rodrigo. Fue hace un par de años en otra comisión del Port de Sagunt, aunque en aquel caso salieron como gestora. Dos máximos representantes también tuvo otra falla ese ejercicio, aunque oficialmente solo figuraba uno. "Nosotros, a efectos oficiales, de 'llibret' y de todo, somo los cuatro presidentes", señalan.
Conexión
Esta bonita historia tuvo un nuevo capítulo en el arranque de esta semana grande, cuando uno de los presidentes sufrió un infortunio familiar que le obligó a ausentarse durante las primeras horas. Sin embargo, su presencia no faltó en el incomparable momento cuando la megafonía del Ayuntamiento de Sagunt anunció el quinto primer premio consecutivo de la sección de Especial para el monumento grande, cuando la gran familia de presidentes estuvo conectada a través de una videollamada.
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