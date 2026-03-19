Fallas de Sagunt: De plantearse limitar los nuevos miembros a desmentir rumores de disolución

Desde las 509 hasta las 30. Ese es el abanico de personas que engloba la treintena de comisiones de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), según el censo oficial, hasta alcanzar la cifra récord de casi 5.900 integrantes del mayor colectivo comarcal englobado en una misma organización. Las fallas más extremas, al menos en su popularidad, son Plaza Rodrigo y Baladre, a las que su condición de gran o pequeña familia reporta ventajas e inconvenientes.

En el caso de la primera, uno de los integrantes del cuadriunvirato que ocupa este año la presidencia, Gaby Collado, apunta que, como ya han tenido que hacer algunas comisiones de la provincia, "en años anteriores, nos planteamos limitar el número de altas y, una vez pasen estas fallas, lo volveremos a valorar". En cualquier caso, la falla del Port de Sagunt ha podido agrandar un tramo de su carpa este ejercicio, así que dispone de más espacio.

De hecho, este incremento, que se ha hecho extensivo a otras comisiones, "nos deja bastante sitio para las cenas. Cabemos de sobra", asegura Collado. La Falla Plaza Rodrigo tiene, además, una solución de emergencia, gracias al alquiler durante todo el año de una nave, donde se guarda la falla, se ensayan las escenografías de los 'playbacks' o se preparan las ornamentaciones de calle. "Cuando en algún evento somos tantos -añade el presidente- que no cabemos en el casal, nos vamos a la nave".

Inconveniente

Otro "pequeño inconveniente", según confiesa Collado, se lo encuentran con la cena de la presentación, ya que "no hay muchos restaurantes en los que podamos meternos 500 personas, aunque, al final, siempre encontramos algo".

Y del lado de las ventajas, el presidente de la Plaza Rodrigo destaca que "se pueden hacer muchísimas más cosas" con un censo tan amplio, entre las que se encuentran una mayor participación en las actividades, más animación durante los actos, especialmente en la semana grande, o un presupuesto más alto para los monumentos, que, junto a la complicidad con el artista, ya le ha valido a la comisión cinco triunfos consecutivos en la sección Especial.

Hasta el último aliento

En el otro lado de la realidad fallera de Sagunt destaca Baladre, cuya Fallera Mayor y presidenta durante los anteriores ejercicios, Victoria Cosín i Tello, ha tenido que desmentir el rumor que corrió por el pasacalles del Port de Sagunt de este martes sobre la disolución de la falla. "No nos vamos. Seguiremos manteniendo el espíritu fallero en el barrio hasta el último aliento", sentencia Vicky. La comisión cumple 34 años y, después de épocas con más de un centenar de integrantes, ahora quedan "los de toda la vida", que, eso sí, no fallan para representar a la comisión en todos los actos organizados por la FJFS y el ayuntamiento.

Los juegos de mesa, el billar, el futbolín o el modesto equipo de música completan la ambientación casi "familiar" en la falla, donde hay hueco para todas las sensibilidades. "Hay quien le tira más la atención al monumento y otros piensan más en la fiesta, pero todos somos gente trabajadora del barrio, que vamos sacando la falla adelante", apunta Vicky. La escasez censal obliga a repetir cargos de máxima representación, aunque nunca falta alguien para que tener que recurrir a una gestora.

Cosas nuevas

Entre las ventajas de ser apenas una treintena, además de la organización de las cenas, que se resuelve con buena nota recurriendo cada noche a un bar de barrio, la Fallera Mayor señala que, "al ser una comisión pequeña, cada año intentamos aportar cosas nuevas", que este ejercicio se ha centrado en un monumento infantil inclusivo, con la crítica traducida a una docena de idiomas, pictogramas y sistema braille.

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Arraigo

A la hora de explicar la falta de nuevos integrantes, Vicky explica que "la gente, especialmente la joven, se va del barrio y la que viene suele ser de otras culturas sin arraigo fallero". Desde Baladre siempre está abierta la invitación a vivir, aunque solo sea por imitación, el sentimiento por la fiesta valenciana desde dentro.