El hockey en línea de Sagunt también "exporta" talento

El hockey en línea sigue haciéndose hueco a golpe de títulos en el Olimpo de los deportes de Sagunt. Si el CP Alas estrenó el palmarés de la Minicopa en categoría alevín, que tuvo lugar en Valladolid de forma paralela a la Copa de la Reina Iberdrola, en esta competición también hubo presencia de la cantera alada, ya que Carla Morales y Yaiza Camacho se proclamaron campeonas en las filas del Skulls Almàssera, tras completar un espectacular torneo que culminaron con el triunfo en la final sobre el Rubí Cent Patins (4-2).

Darío Moreno, Yaiza Camacho, Carla Morales y Javier Timón. / Ayuntamiento de Sagunt

La veterana de esta pareja, con 24 años, ejerció de portavoz durante la recepción en el ayuntamiento como reconocimiento de este título, que se suma en este principio de temporada a la Supercopa de España conquistada en Bilbao. "Estamos muy orgullosas de llevar el nombre de Sagunto allí donde competimos. Queremos agradecer el trabajo de las personas que están detrás, dándonos apoyo para conseguir lo que hemos logrado, así como al Ayuntamiento de Sagunto por este homenaje", señaló Carla.

Un seguro en la portería

Yaiza, de 18 años, fue especialmente importante para el triunfo de las Skulls, ya que detuvo dos penaltis en la tanda que decidió la clasificación para la final y también fue protagonista en esa lucha por el oro con 26 intervenciones. Ambas están reconocidas como deportistas de élite por la Generalitat y tienen experiencia en la selección española júnior, además de atesorar en su palmarés varias medallas nacionales, según destacan fuentes municipales.

La recepción estuvo presidida por el alcalde, Darío Moreno, quien señaló a ambas entre "las máximas exponentes de ese talento deportivo por el que destaca la ciudad y que nos hace sentir tan orgullosos. Vuestra historia es un ejemplo a seguir para esas mujeres y niñas que practican deporte".

Embajadoras

El socialista destacó también que su integración en un equipo de fuera las convierte en "nuestras embajadoras", al tiempo que puso el acento en su "humildad", al ser muy conscientes de que "estáis aquí gracias al resto de vuestras compañeras, al cuerpo técnico y a las familias, cuyo apoyo es imprescindible para celebrar triunfos".

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Ecosistema de apoyo

Por su parte, el concejal de Deportes, Javier Timón, valoró especialmente que Yaiza y Carla demuestran que "somos capaces de exportar talento". El edil añadió que "más allá de su talento y dedicación, se tiene que generar ese ecosistema de apoyo que favorece un pleno desarrollo deportivo para alcanzar estas cotas de éxito".