Estos son los horarios de la 'cremà' en Sagunt y las fallas con doble vigilancia

Media docena de equipos de bomberos del parque de Sagunt, acompañada en la mayoría de los casos por una patrulla de la Policía Local, velan este jueves por una 'cremà' sin incidentes. Después de unos días llenos de actos festivos llega el momento de pasar a los monumentos por el fuego, en una noche que marca el final, pero también el principio de un nuevo ejercicio para la Federación Junta Fallera de Sagunt.

Las primeras en arder serán las infantiles, en las que cada comisión será responsable de un desarrollo seguro. Con las grandes, las llamas empezarán a prender a las 22 horas en Sant Francesc, El Tronaor, Xurruca-Hispanitat, Luis Cendoya, Els Vents y Mare Nostrum. En el segundo turno, que oscila según la zona entre las 22.45 horas y las 23, se quemarán los monumentos de Doctor Palos, El Romano, La Palmereta, Teodoro Llorente, Gilet y Plaza del Sol.

Últimas fallas

Entre 23.30 y 23.45 horas, el fuego alcanzará, según el programa oficial, a El Mercat, Santa Anna, La Victòria, que requiere la presencia de dos equipos de bomberos, La Marina y Eduardo Merello. Las siguientes comisiones en sentir el calor de la 'cremà', entre 0.15 y 0.30 horas, serán La Vila, La Palmera y El Palleter, que también requerirá la presencia reforzada del dispositivo de seguridad.

'Cremà' del año pasado en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Las dos fallas que pondrán el broche definitivo a la fiesta en el Camp de Morvedre serán, ambas a la 1 y con doble equipo de bomberos, tanto Avinguda como la Plaza Rodrigo, que ve premiado en este último turno, 15 minutos antes del establecido el pasado ejercicio, la conquista por quinto año consecutivo del primer premio de la sección especial de FJFS.

Riesgo bajo

Esta planificación, deja fuera del seguimiento "por nivel bajo de riesgo", la 'cremà" de los monumentos de El Mocador, El Remei, Nou Montíber, El Tabalet, Vila de Faura, l'Ermita de Benifairó de les Valls, Avenida 3 de Abril, Baladre y Plaza Ibérica, según recogen la programación establecida desde el parque de bomberos de Sagunt.

Así y además de la decena de personas que se mantiene de guardia en el parque de Sagunt, el despliegue incluirá cuatro personas por equipo, un cabo y tres bomberos, a quienes coordinarán un suboficial y un sargento hasta sumar cerca de 30.

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Equipo de limpieza

Pero ahí no se acabará del todo la fiesta, ya que, además de abrirse un periodo de reflexión sobre lo vivido durante los últimos meses y lo que ya se viene por delante, en esas últimas horas de la noche y primeras de la mañana entrará en acción el equipo de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) para la recogida de las cenizas. El despliegue incluye dos barredoras con sopladoras, dos cubas y ocho peones en cada núcleo urbano, con vehículos de caja abierta y furgonetas, equipados con palas, cepillos y capazos.