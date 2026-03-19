Un incendio se queda a las puertas del Marjal de Almardà

Un incendio en el camí de l'Om Negre obligó este jueves a movilizar a una dotación de bomberos del parque de Sagunt. Fue sobre las 12 horas cuando se detectó este fuego en una zona próxima al Marjal de Almardà-Almenara, que fue sofocado "en pocos minutos" por el operativo que se desplazó a la zona.

Imagen de archivo de una actuación de los bomberos en el incendio de una nave en Sagunt. / Daniel Tortajada

El balance del siniestro, según confirman desde el Consorcio Provincial de Bomberos, fue que cerca de 200 metros cuadrados de la parcela, que presentaba rastrojos, se vieron afectados por las llamas y no hubo que lamentar más daños materiales ni personales, gracias a que en cerca de 15 minutos se dieron por extinguidas.

Camino

El camino en el que se declaró el fuego tiene sentido este-oeste, sale desde Quartell, entra en Sagunt por el noreste y acaba en la Finca Penya.

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Labores de guardia

A este servicio le hicieron frente los bomberos que se mantienen de guardia en el parque de Sagunt, en una jornada especialmente señalada para el cuerpo, ya que casi una treintena de efectivos, repartidos en seis equipos y coordinados tanto por un suboficial como por un sargento, velan por la noche para que la 'cremà' se salde sin incidentes relacionados con las llamas.