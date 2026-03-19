Más de dos mil ramos en la ofrenda del Port de Sagunt

Más de dos mil ramos se han depositado hoy ante la Mare de Déu dels Desemparats en la ofrenda fallera del Port de Sagunt que ha llenado de colorido y ambiente tanto la Alameda del Consell como numerosas calles y avenidas.

Durante alrededor de cuatro horas y media, los integrantes de las distintas comisiones han desfilado ataviados con su mejor indumentaria para ir ido dejando sus flores y, aunque la mayoría lo han hecho por parejas, la falla más numerosa, la de Plaza Rodrigo, ha optado por una fórmula que ha permitido ganar agilidad: Que sus falleros pasaran de cuatro en cuatro.

Las imágenes que ha dejado la Ofrenda del Port de Sagunt / Daniel Tortajada

Los claveles de color blanco, rojo y amarillo han sido los protagonistas, como ocurriera ayer en la ofrenda celebrada en Sagunt pues el diseño del manto de flores también estaba a cargo del florista saguntino Vicente Vidal y éste había apostado por repetir la misma imagen: Una cruz de color rojo dentro de un corazón del mismo tono sobre un fondo blanco, más una pequeña alusión a la paz mundial.

El acto, como es habitual, ha sido cerrado por la corte de honor y por las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez y Noa Barea.

Las Falleras Mayores de la Federación, autoridades y otros representantes de la Federación. / FJFS

Invitados

Poco antes, han depositado sus ramos los representantes de las fiestas de La Targa de Cecina, la directiva de la Federación fallera de Sagunt y diferentes representantes del Centro Aragonés, la Casa de Andalucía y la Casa de Aragón.

Este último colectivo también participó en la ofrenda de Sagunt y, como ocurrió en ese acto, hoy no han faltado 'belleas' de una hoguera de Alicante. Esta vez, han sido las de la foguera 'Nou Alipark' quienes han participado junto a la falla Eduardo Merello del Port de Sagunt con la que están hermanados.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Darío Moreno, la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, y otros ediles, al igual que pasó en Sagunt.

Como es habitual en el día de Sant Josep, la pirotecnia ha ido tomando protagonismo a partir de las 14 horas gracias a las 'mascletaes' preparadas por las distintas comisiones antes de apurar al máximo esta última jornada de fiestas.