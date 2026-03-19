Momento histórico de las Falleras Mayores de Sagunt en la ofrenda de València

Las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez y Noa Barea protagonizaron este jueves un momento histórico al participar en la ofrenda de flores en València capital.

Lo hicieron pasadas la una y media de la madrugada junto a representantes de otras juntas locales invitadas, arropadas por el presidente de la Federación, Hugo Morte, el vicepresidente general, Antonio José Fresno, así como la secretaria general y todos los vicepresidentes pues, aunque uno de ellos iba con muletas (Isaac Mas), no quiso perderse el acto.

Era la primera vez que una delegación fallera saguntina tenía este honor. Por ello, sus representantes no dudaron en participar después de reponer fuerzas tras la ofrenda celebrada esa tarde en Sagunt, que concluyó a las 21,30 horas.

La delegación fallera de Sagunt, en la plaza de la Virgen. / FJFS

La Fallera Mayor, Ana Martínez, no ocultaba su alegría por haber podido vivir esta experiencia, además de toda la agenda programada en la comarca. "Ofrendar en València fue superemocionante. Muy impresionante, la verdad. Las calles cercanas a la plaza de la Virgen están repletas de gente, mucha de ellas aplaudiéndote. Ves la emoción en sus miradas. Es muy bonito. Y más, hacerlo con Noa y con todos los responsables de la Federación", afirmaba a preguntas de Levante-EMV.

La delegación fallera de Sagunt, en València. / FJFS

"Buena relación"

Desde la Federación admitían que la idea de acudir a la ofrenda de la capital surgió a partir de la "buena relación" mantenida con la Junta Central Fallera después de que Sagunt acogiera la despedida de las Falleras Mayores de la Comunitat Valenciana. "Era la primera vez en la historia y fue sobresaliente", decía el presidente de la Federación, Hugo Morte.