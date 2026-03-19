Pistoletazo de salida a la 'cremà' de las Fallas 2026 en Morvedre

Las fallas de 2026 en el Camp de Morvedre han empezado a hacer historia con la 'cremà' de los primeros monumentos infantiles en los dos núcleos urbanos de Sagunt, Faura y Gilet. Se pone así fin a unos días intensos en emociones con todo tipo de actos: vistosos pasacalles, alegres desfiles, ofrendas, orquestas, citas culinarias y mucha pirotecnia.

Esa cita con las llamas ha llegado precedido de ese momento tan especial para las falleras mayores, como es escoger un ninot de recuerdo de ese año inolvidable.

La fallera mayor de Luis Cendoya, con el ninot que se quedará. / Levante-EMV

Para garantizar la seguridad, casi 30 efectivos de Bomberos repartidos en un total de seis equipos están movilizados esta noche para llevar a cabo la 'cremà' de los monumentos más voluminosos pues, además de las fallas infantiles, hay otras adultas que no requieren su presencia y son los propios falleros los que supervisan el proceso: Cuatro ubicadas en el núcleo antiguo de Sagunt (El Mocador, El Remei, Nou Montíber y El Tabalet), tres en el Port (Avenida 3 de Abril, Baladre y Plaza Ibérica), más la Vila de Faura y la de l'Ermita de Benifairó de les Valls.

Cremà de la falla infantil de Gilet. / Ayuntamiento de Gilet

Agentes de la Policía Local también les acompañan en muchos casos para verificar que los hidrantes son perfectamente accesibles y así agilizar en lo posible una noche intensa.

Entre los monumentos grandes, la 'cremà' más temprana está prevista a las 22 horas en Xurruca-Hispanitat, Luis Cendoya, Els Vents, Mare Nostrum, Sant Francesc y El Tronaor.

Cremà de la falla infantil de Els Vents. / Levante-EMV

Después, seguirán por orden a la obtención de premios hasta quemar a la 1 tanto Avinguda, que es la comisión de la Fallera Mayor de la comarca, como la Plaza Rodrigo, la ganadora del primer premio de la sección especial de FJFS.