Rotundo desmentido sobre la disolución de una falla de Sagunt
La Fallera Mayor sale al paso de los rumores sobre el fin de la comisión
La Fallera Mayor de Baladre, que accede al cargo este ejercicio,después de varios consecutivos como presidenta, ha querido utilizar el altavoz de Levante-EMV para desmentir un rumor que corrió por el pasacalles del Port de Sagunt.
Victoria Cosín i Tello, Vicky, explica que "varias personas vinieron con pena a solidarizarse conmigo, porque habían oído que este año era el último de la comisión. No es así. De hecho, ya tenemos máximos representantes para el próximo ejercicio y seguiremos manteniendo el espíritu fallero en el barrio hasta el último aliento".
Rabia
Las muestras de pesar le empezaron sorprendiendo pero, después de unas cuantas, "me dio rabia, porque ese rumor no ha salido de nosotros. No nos vamos", sentencia Vicky.
Fundada en 1992 y con épocas por encima del centenar de integrantes, la falla cuenta ahora con una treintena de miembros, "los de toda la vida", según destaca.
Con loterías, rifas y algunas pequeñas colaboraciones sobreviven sin renunciar a hacerse notar. La Fallera Mayor explica que, "al ser una comisión pequeña, cada año intentamos aportar a la fiesta cosas nuevas, que otras no abordan".
Inclusión
Esa característica, que convierte a Baladre en imprescindible para entender las fallas de Sagunt, se ha traducido este ejercicio en una falla infantil inclusiva, en la que han querido implicar al vecindario del barrio al traducir la crítica a una docena de idiomas, además de pictogramas y sistema braille.
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