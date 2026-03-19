El uso de sombreros y pañuelos tradicionales masculinos se dispara en Sagunt

La exigencia de que los falleros desfilen con la cabeza cubierta por un sombrero o un pañuelo tradicional valenciano ha incrementado considerablemente su uso desde que la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) aprobó esa norma en su Congreso celebrado en 2024.

Ese mayor cuidado por la indumentaria masculina se evidencia cada vez más en los desfiles que realizan las 30 comisiones, incluidas las de Faura y Gilet. Ahora bien, como reconocen desde la Federación, el ir con la cabeza destapada no lleva aparejada ninguna sanción y, por ello, todavía hay quien se resiste.

Aún así, el acto por antonomasia donde se cuidan al máximo los detalles es en las ofrendas, donde abundan variedad de estilos pero siempre primando los más elegantes.

Dar ejemplo

Los máximos responsables de la federación fallera son los primeros que todo esto tienen bien en cuenta. Tanto su presidente, Hugo Morte, como su vicepresidente, Antonio José Fresno, suelen llevar trajes de época, con sus correspondientes sombreros o pañuelos tradicionales valencianos.

El presidente y vicepresidente de la Federación Fallera, autoridades y las falleras mayores. / Daniel Tortajada

Así, verlos con la 'rodina' y la 'montera' ya es una imagen habitual. El primero de esos dos sombreros "es el que se suele llevar con el traje de 'torrentí' aunque hay gente que también lo lleva con el de saragüell", explica Fresno. Mientras, el segundo "se suele reservar más para el de saragüell", añade.

Entre los propios falleros abundan quienes abogan por esta reivindicación de la indumentaria tradicional valenciana, con todos sus detalles y complementos. "Yo ahora ya me he acostumbrado a llevar la cabeza tapada y si voy sin nada, me veo raro", comentaba el presidente de una comisión a este diario. "Yo siempre lo he tenido claro y todo lo que llevo es tradicional; la mayoría, hecho a mano", decía otro fallero.

En aumento desde hace más de 30 años

Este gusto por recuperar la indumentaria tradicional valenciana ya se había ido intensificando poco a poco con anterioridad a aquel congreso fallero.

La indumentaria tradicional masculina gana peso en Sagunt / Daniel Tortajada

En el núcleo antiguo de Sagunt, los primeros pasos los dio la falla La Vila en los años 80, frente a la imagen imperante entonces en la que los falleros iban con el traje negro y fajín, como marcaba el reglamento y también ocurría en València capital. Así lo apunta el presidente de L'Arxiu Morvedre, Albert Llueca, quien recordaba que el Tronaor siguió después esa senda mientras comisiones como el Mocador recuperaban también el clásico traje de labrador con blusón negro y pañuelo de cuadros.

En este camino también hubo pioneros en reivindicar los sombreros tradicionales, como un integrante de una comisión en el Port de Sagunt que cuidaba al máximo su atuendo: Antonio Mateo Safont, un integrante de la veterana comisión La Palmereta más conocido como 'Toño'.

Declaración de intenciones

La actual tendencia creciente por la indumentaria tradicional masculina de la cabeza a los pies, en opinión de Llueca, "es una declaración de intenciones, es reivindicar identidad y respeto por la historia".

A eso le añade su importancia "en un momento en el que el patrimonio inmaterial necesita demostrar que está vivo", afirma en alusión a la declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que fue aprobada por la Unesco hace una década.