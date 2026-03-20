Descubre el patrimonio histórico del Castillo de Sagunt: visita guiada gratis del Centre d'Estudis
La actividad incluirá dos recorridos diferenciados por la montaña exterior, uno accesible a todos y otro más exigente guiado por un exalcalde
Albert Vidal
El Centre d’Estudis del Camp de Morvedre invita a la ciudadanía a descubrir el patrimonio histórico de la montaña del Castillo de Sagunt dentro de su programa de actividades destinado a dar a conocer los espacios naturales e históricos de la comarca. Así, este sábado 21 de marzo se celebrará una visita guiada a este emblemático enclave, centrada esta vez en su vertiente exterior y en los restos de las antiguas defensas ibéricas que todavía se conservan en su entorno.
La actividad contará con la participación de Manuel Civera, expresidente de la entidad organizadora y autor de la obra 'La montaña del Castillo de Sagunt. Escenario bélico de XXVI siglos', quien guiará la primera parte del recorrido. Debido a la dificultad que presentan algunos tramos de la senda que rodea la montaña, conocida como la Senda dels Lladres, la excursión se ha dividido en dos itinerarios diferenciados.
Dos tramos diferenciados
El primer tramo, de menor dificultad, discurrirá hasta la zona de 'els Tres Pouets', situada al sur de la muralla, y será accesible para la mayoría de participantes. A partir de ese punto, quienes deseen continuar podrán hacerlo en una segunda parte del recorrido, que llegará hasta el Teatro Romano de Sagunt, incluyendo algunos tramos de bajada más exigentes. Esta segunda ruta estará guiada por Quico Fernández, exalcalde de la ciudad, vecino de la zona y amplio conocedor de los entresijos de este recorrido.
La salida tendrá lugar a las 9:30 horas desde la plaza Mayor de Sagunt, desde donde el grupo se dirigirá hacia el Calvario para iniciar la visita en la torre de Santa Anna, punto en el que la senda comenzaba su recorrido extramuros.
Recomendaciones
Desde la organización se recomienda a las personas participantes acudir con calzado adecuado para montaña, así como llevar agua y almuerzo, con el objetivo de disfrutar de la jornada en las mejores condiciones.
La iniciativa pretende poner en valor una parte fundamental del patrimonio histórico de Sagunt que, según destacan los organizadores, no siempre recibe la atención que merece, al tiempo que se reivindica la necesidad de impulsar su estudio, conservación y difusión.
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