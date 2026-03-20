La 'cremà' deja heridos en Morvedre a tres adultos y una menor

El adiós a las fallas 2026 del Camp de Morvedre echó a cientos de personas a las calles, sobre todo, en Sagunt, Faura y Gilet, pero también en Benifairó de les Valls y Canet d' En Berenguer, donde la fiesta no está integrada en la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) pero está despuntando de la mano de dos comisiones.

Alrededor de 30 efectivos del Consorcio de Bomberos, policías locales y falleros velaron porque todo transcurriera sin incidentes, ni más sobresaltos que los propios de la 'cremà'. Pero, aún así, hubo varios heridos de carácter leve.

Daniel Tortajada

En concreto, una carcasa desviada en la plaza del Pi de Sagunt durante el adiós a la falla La Palmera afectó a tres personas; entre ellas, una menor. Pero todos ellos fueron por su propio pie a recibir asistencia en el centro de salud sin que fuera necesaria la intervención del servicio médico urgente o una ambulancia.

Lesión en la cara

Otro susto se produjo durante la 'cremà' del monumento grande de La Victoria en el Port de Sagunt, justo el que quedó inacabado por el artista Carlos Carsí, como informó Levante-EMV. Allí, una mujer sufrió una herida leve en la cara cuando cayó una parte de la falla.

Según ha podido saber este diario, el incidente se produjo justo cuando la mujer cometió una imprudencia y estaba pasando por dentro de las vallas que determinan siempre el perímetro de seguridad marcado para evitar en lo posible cualquier daño.

Adiós a la mejor falla infantil de Sagunt / Daniel Tortajada

Imprevistos

En la siempre intensa 'cremà' de unos 60 monumentos en toda la comarca, no faltaron imprevistos como el retraso de unos 45 minutos que se produjo en el encendido de la falla Eduardo Merello ya que, según fuentes de la comisión, había habido un problema con una pluma elevadora y no se había podido colocar con anterioridad la malla protectora de las fachadas.