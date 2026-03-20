Emotivo homenaje póstumo en una cremà del Port de Sagunt

La cremà de la falla Eduardo Merello del Port de Sagunt dejó uno de los momentos más especiales de la noche, con dos gestos dedicados a un integrante de la comisión de unos 60 años fallecido hace aproximadamente un mes, Amadeo Blasco.

Esto evidenció la honda huella que ha dejado en una falla "donde siempre estaba dispuesto a todo" y en la que sigue su familia, como explican desde la comisión. "Era una persona que siempre estaba dispuesto a trabajar, un currante que murió justo cuando estaba a punto de jubilarse", añadían.

Su larga trayectoria en esta fiesta hizo que la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) le otorgara el pasado mes de febrero de manera póstuma su mayor reconocimiento, el Masclet d’Alta Distinció al Mérit Faller.

El modo de recordarle durante la 'cremà' unió la pirotecnia y la música. Primero, con el lanzamiento de "una salve" que dio forma al homenaje en forma de sonido y color. Después, tras el castillo de fuegos artificiales y el encendido de la falla con la música del himno, sonó una canción en su honor, la siempre conmovedora "Who Wants to Live Forever" del legendario grupo británico Queen.

La emoción del momento hizo que prácticamente todos los miembros de la comisión acabaran entre lágrimas estas fallas de 2026 donde se le ha echado tanto de menos.