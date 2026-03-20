Las Fallas de Sagunt 2026 cierran una edición de "éxito"

Sagunt despidió este jueves las Fallas 2026 con un incremento notable de visitantes y de participación. Desde el Ayuntamiento de Sagunt se ha hecho un balance positivo de las fiestas, que comenzaron el 14 de marzo con la tradicional plantà y finalizaron este jueves de madrugada con la última cremà, la de la falla Plaça Rodrigo, galardonada con el premio a la mejor falla de Sagunt. "La participación de la comunidad fallera, el esfuerzo de los servicios públicos y el compromiso ciudadano han sido claves para garantizar el éxito de esta edición", declaraban desde el consistorio.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, afirmaba "hemos podido disfrutar de una semana fallera al máximo nivel. Ha habido excelencia en los monumentos, excelencia en los diferentes eventos que han llenado de color, de música, que nos han hecho vibrar en las calles, y desde luego hemos vuelto a demostrar el altísimo nivel que tienen nuestras fallas. Además, lo hemos hecho con un alto grado de tranquilidad, los dispositivos de seguridad han funcionado perfectamente y hemos acabado sin grandes incidentes".

Entrega de premios desde el balcón del ayuntamiento. / Daniel Tortajada

Por otro lado, añadía que "hay que agradecer a todos los trabajadores públicos que están detrás de todos estos dispositivos y de los diferentes servicios que se dan estos días y por supuesto, a todas las comisiones y a la ciudadanía por haber mostrado su mejor cara".

Turismo

A nivel turístico, estas Fallas han experimentado un aumento general de visitantes respecto al año anterior, siendo un 46,4 % los visitantes nacionales y un 24,6 % los visitantes internacionales. En cuanto a la ocupación hotelera ha experimentado un aumento del 6,49 % respecto al año anterior, y la estancia media ha sido de tres días. La gran mayoría de visitantes han sido de origen nacional siendo Madrid, Cataluña, Aragón y la propia Comunidad Valenciana las principales procedencias. Entre los internacionales destacan Francia, Reino Unido y Alemania, de acuerdo con los datos que facilitaban desde la administración local.

En cuanto al perfil de los visitantes a Sagunt es principalmente familiar, seguido de parejas, individuales y grupos de amigos. Y las demandas que han recibido las oficinas de turismo se han centrado principalmente en los monumentos, la gastronomía, las fallas, las visitas guiadas y el transporte. En este contexto también ha habido un incremento de visitas, especialmente internacionales, a la Via del Pòrtic, ya que la afluencia a este espacio arqueológico ha aumentado un 129,8 %.

Seguridad

Otro de los aspectos a señalar es la seguridad. Según el ayuntamiento, las Fallas se ha desarrollado con normalidad y las incidencias detectadas han sido "muy pocas", entre las que destaca la imposición de varias sanciones por el uso de pirotecnia fuera del horario estipulado en el bando municipal, tal y como adelantó este diario. Sin embargo, según ha podido conocer Levante-EMV, en la noche del 18 al 19 hubo varias peleas. En una de ellas, a un joven de 15 años le rompieron varios dientes con una piedra en la zona de Alcalá Galiano y en la del 16 al 17 hubo otro aviso en la Plaza del Sol.

Por lo que respecta a la Cremà, el dispositivo especial implementado estuvo formado por nueve patrullas de la Policía Local de Sagunt coordinadas con cinco equipos de bomberos. Este despliegue de efectivos, como apuntan desde el consistorio, garantizó la seguridad en todos los puntos del municipio durante uno de los momentos más concurridos de estas fiestas. Cabe mencionar dos intervenciones ante la quema de un contenedor en la plaza Mare Nostrum y otro en la plaza La Marina. La Policía Local también intervino en un conato de pelea en una falla, "que rápidamente fue controlado sin consecuencias graves", como apuntan desde el consistorio.

Entrega de premios con las calles llenas de gente / Daniel Tortajada

La concejala de Policía Local de Sagunt, María José Carrera, ha manifestado: “Los datos de estas Fallas 2026 confirman que Sagunt se consolida como un destino turístico en crecimiento y con capacidad de atracción durante todo el año, también en temporada festiva. El incremento del 46% del turismo nacional es el resultado de una planificación coordinada y una apuesta clara por la promoción y la calidad de nuestra oferta.”

La edila ha añadido: “Es especialmente relevante el aumento de la ocupación hotelera y la consolidación de una estancia media de tres días, lo que demuestra que no solo atraemos visitantes, sino que conseguimos que permanezcan, consuman y generen impacto económico en el municipio”.

Limpieza

En cuanto a la limpieza y el aseo urbano, la empresa municipal SAG ha puesto en marcha un dispositivo especial de refuerzo de personal y medios con motivo de la celebración de las Fallas para garantizar la limpieza, la correcta gestión de los residuos, así como el buen desarrollo de los actos festivos. "El operativo extraordinario comenzó a desarrollarse antes de las fiestas, continuó durante el período festivo y se prolongará durante los próximos días", afirman desde el consistorio.