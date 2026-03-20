El futuro de las Fallas está más que asegurado en Sagunt

Desde los ocho integrantes hasta los 1.213. Esa es la evolución que ha seguido el censo infantil de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) desde 1974 hasta este 2026. En los primeros pasos de la fiesta en la capital comarcal, los menores de 14 años apenas representaban un 2 % del conjunto de la población fallera, mientras que ahora superan el 20 %, es decir, uno de cada cinco integrantes de las comisiones.

En el detalle por fallas, La Victòria ocupa el puesto de honor al ser la única con más de un centenar de infantiles, nada menos que 124. El presidente, Sergio Carnicero, explica a Levante-EMV las principales claves de que más de un 25 % de su censo esté compuesto de la cantera que garantiza la continuidad de la fiesta.

Comisión infantil de la Falla La Vila de Sagunt. / Falla La Vila

"Después del año que no pudimos plantar -señala- tomamos una serie de medidas para potenciar que se apuntaran niños a la falla. Año a año, el censo infantil aumenta, aunque los que entraron entonces ya están en la comisión mayor, porque siguen en la falla". Pese a ese inevitable crecimiento, la cantidad de menores de 14 años se mantiene "estabilizada", porque "también nos ha beneficiado mucho el efecto llamada entre quienes querían ser de La Victòria, porque estaban sus amigos, además de que a las familias les atrae nuestra oferta", según insiste Carnicero.

Boom infantil

Entre las novedades que se han introducido para hacer frente a este boom demográfico desde la base, el presidente de la comisión del Port de Sagunt apunta que "modificamos la presentación para hacerla en dos partes, una infantil y otra adulta. También tenemos más delegados que se encargan de planear las actividades para los pequeños". En el programa específico de la comisión para esta cuarta parte de su censo se encuentran celebraciones especiales de Halloween y el 9 d'Octubre, además de encuentros, tardes de cine o la habitual programación de un día del niño.

Comisión infantil de la Falla El Romano de Sagunt. / Falla El Romano

Con Eduardo Merello (91) y La Palmereta (88) completando el podio de las poblaciones infantiles absolutas más extensas en las comisiones de la FJFS, algunas curiosidades son que la falla más popular, que es Plaza Rodrigo con más de medio millar de integrantes, apenas presenta un 14 % de menores de 14 años, con 69. Los porcentajes más bajos son los de Baladre, donde su único miembro infantil representa un 4 % del total, hasta casi el 10 % llega Teodoro Llorente con sus 21, mientras que Sant Francesc roza el 11 % con sus 13.

3 de Abril/Vall d'albaida

Del otro lado, la mayor proporción de niños y niñas en los censos falleros de la FJFS la encabeza 3 d'Abril/Vall d'Albaida con casi el 41 %, al contar con cerca de 40; la comisión Vila de Faura, que alcanza el 36 % con 36 menores, así como la Plaza Ibérica, que supera el 34 % con 42 integrantes de la comisión infantil, siempre según los censos oficiales, actualizados recientemente.

De vuelta a la mirada más general, durante el más de medio siglo del que se guardan registros para el conjunto de la población fallera en la comarca, un primer hito llegó en 1988, cuando los miembros infantiles rebasaron por vez primer el centenar. El siguiente gran salto se produjo en 2002, cuando su presencia activa en las fallas del Camp de Morvedre superó el millar.

Máximo histórico

Una década después se alcanzó el techo en la población infantil fallera de la comarca con 1.409, dando pie a unos años de estabilidad hasta el bajón provocado por el estallido de la covid-19 y el aplazamiento de la semana grande. En el último lustro, el nivel se ha mantenido entre los 1.102 y los actuales 1.213, que representan un pequeño retroceso del 3 % con respecto al ejercicio anterior, según siempre los datos oficiales de la FJFS.