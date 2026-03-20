El Ministerio de Transportes atiende ocho años después una petición de Sagunt

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hizo oficial este miércoles la cesión al Ayuntamiento de Sagunt de la titularidad de un tramo de la carretera nacional 340A. Se trata concretamente de casi 561 metros situados entre los puntos kilométricos 938,03 y 938,51, según informan desde la delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Según esa nota, el organismo dirigido por Óscar Puente puso el broche a la tramitación, que afecta a algo más de 10.400 metros cuadrados, a principios de esta semana, más de ocho años después de que el consistorio elevara la petición.

PERI 1

Y es que este espacio forma parte de unos de los planes especiales de reforma interior (PERI), contemplados en el plan general de ordenación urbana (PGOU). Se trata del correspondiente a la estación de les Valls, más conocido como el Ventorrillo.

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. / Jorge Gil - Europa Press

Después de dos intentos infructuosos de conseguir la cesión en 2018, el Ayuntamiento de Sagunt lo volvió a intentar en 2022. Esta vez tuvo más suerte, aunque el Ministerio de Transportes planteó una pequeña discrepancia con unos metros de esta N-340, que ya se cedieron a Quartell en 1997.

Titularidad

Pendientes de resolver este punto entre las dos administraciones locales, la delegación de Gobierno ha dejado claro que el consistorio saguntino asume ahora la titularidad de este tramo, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos.

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Mantenimiento

De esta forma y según señalan expresamente, el ayuntamiento de la capital del Camp de Morvedre pasa a ser el responsable de la conservación y el mantenimiento de este tramo de más de medio kilómetro. La información añade que "este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado".