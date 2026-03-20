Todo listo en Sagunt para las proyecciones gratuitas de las cintas finalistas del Premio LUX

Sagunt se prepara para acoger este fin de semana la primera proyección de las películas finalistas del Premio del Público LUX que concede cada año el Parlamento Europeo; unos galardones que pretenden acercar el cine europeo a la ciudadanía y fomentar el debate en torno a cuestiones sociales clave como la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo y la libertad de expresión.

Esto convertirá a la capital del Camp de Morvedre en la única población de toda la Comunitat Valenciana donde se podrán ver gratis unos trabajos entre los que está el Oscar a Mejor Película Extranjera 2025.

Se trata de obras que han sido previamente reconocidas en festivales internacionales o han tenido una amplia distribución en distintos países de la Unión Europea, y destacan por abordar temáticas relacionadas con la igualdad, la diversidad, la inclusión y los retos contemporáneos de la sociedad europea.

Fotograma de 'It Was Just an Accident'. / © Parlamento Europeo

Por ello, desde el consistorio se admitía a preguntas de Levante-EMV que "hay buenas expectativas ya que se trata de proyecciones gratuitas, en línea con la estrategia de la corporación por asegurar una cultura accesible para todas las personas", si bien no se espera que haya problemas de aforo.

Además, todas las películas del certamen han sido subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea.

Las proyecciones arrancan este sábado en el Centro Cultural Mario Monreal del casco antiguo y continuarán también en la Casa municipal de Cultura del Port de Sagunt los días 21 de marzo así como el 10, 19 y 26 de abril.

Este 21 de marzo, a las 19 horas, se podrá ver Love Me Tender, el 10 de abril de 2026 Christy, el 19 de abril de 2026 Deafy el 26 de abril de 2026 Valor Sentimental.

Esta última proyección supone un cierre de excepción para esta muestra cinematográfica puesto que recientemente ha sido galardonada con el Oscar a Mejor Película Extranjera 2025.

Fotograma de 'Christy movie'. / © Parlamento Europeo

Votaciones

El público asistente a estos pases podrá, además, participar activamente en la elección del ganador del Premio del Público LUX valorando las películas a través de la plataforma oficial del certamen. El Parlamento Europeo organiza cada año proyecciones gratuitas de las películas nominadas en toda la Unión e invita al público a compartir su opinión puntuándolas a través de la web https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/es/ hasta abril.

Los participantes entrarán en un sorteo de varios premios, entre ellos, la posibilidad de acudir a la entrega del galardón en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.