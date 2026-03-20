El presidente de la Federación fallera de Sagunt propone valorar cambios en varios actos

Las fallas 2026 han dejado muy buen sabor de boca a la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) por los "altos niveles de participación favorecidos por el buen tiempo" y la "ausencia de incidencias reseñables" en los actos oficiales. Ha sido "un éxito rotundo", resumía su presidente, Hugo Morte.

Aún así, el incremento del censo fallero hasta las casi 6.000 personas y la abultada asistencia a algunos actos han dejado diversas cuestiones para la reflexión, como reconocía Morte. La primera ya la adelantó a Levante-EMV: Su apuesta por revisar "desde el consenso y el diálogo" la visita a las comisiones del Port de Sagunt, dado que su recorrido de 7,7 kilómetros y su duración de cinco horas y media complica o directamente impide que la sigan hasta el final niños pequeños, personas mayores o con dificultades de movilidad. "El número de falleros y la alta participación conlleva a a replantearse ya filosofías que vienen implementadas desde hace 30 años", opina.

Tortajada

Morte también es partidario de repensar el formato de la ofrenda del Port de Sagunt, que esta vez se prolongó durante cinco horas en total, ya que al pase de todas las comisiones se le añadió el de las casas regionales, representantes de Cecina y de la Federación. "Hemos acabado casi a las 16 horas y estamos comiendo a las 17 horas. Eso no tiene sentido. Habría que darle una vuelta", decía tras un acto en el que la falla más numerosa (Plaza Rodrigo) aún optó porque sus falleros pasaran de cuatro en cuatro y no de dos en dos, como es habitual, para hacer el acto más agil. "Habría que revisarlo para que sea atractivo y vistoso. Todo lo que sea acabar tarde, le resta vistosidad", afirma el presidente.

Daniel Tortajada

Esto, a su juicio, contrasta con lo vivido en la ofrenda de Sagunt. "Empezó a las 17,30 horas y acabó bien, a las 21 horas. "Es una duración que permite darle al acto vistosidad y relevancia pero acabar en un horario que permite cenar a una hora razonable", decía.

Las imágenes que ha dejado la Ofrenda del Port de Sagunt / Daniel Tortajada

Tras profesionalizar el diseño del manto de la Virgen y dejarlo a cargo del florista saguntino Vicente Vidal, Morte se mostraba satisfecho. "Ha quedado muy bonito y yo creo que esto ha venido para quedarse", aseguraba.

"La ciudadanía se ha volcado"

Al hacer balance de forma más global de esta semana intensa, Morte considera que "la ciudadanía se ha volcado con las fallas" y ha querido agradecer su "altísima comprensión y empatía", sobre todo, "pensando en la gente que madruga y trabaja".

A ello añadía que las comisiones "han sido ejemplo de civismo" y ha querido lanzar unas "palabras de agradecimiento a todas las comisiones y a toda la ciudadanía por el comportamiento cívico que han tenido y de respeto a nuestras tradiciones y costumbres".