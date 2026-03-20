Sagunt: Vecinos del Pla del Bou urgen a frenar el «abandono» del paraje

La asociación de vecinos y consumidores de la urbanización Pla del Bou ha denunciado públicamente la “situación de abandono preocupante” que, aseguran, sufre este paraje ubicado a los pies de la Sierra Calderona, en el término municipal de Sagunt.

Según el colectivo vecinal, el entorno presenta “un panorama desolador”, con numerosos árboles secos o enfermos y otros muchos derribados tras los últimos temporales. Los residentes consideran que la falta de mantenimiento y de actuaciones preventivas por parte de las administraciones competentes está agravando el deterioro de la zona.

Árboles en mal estado en parcelas privadas / LEVANTE-EMV

Cumplir la normativa

Uno de los problemas que más inquieta a los vecinos es la caída de pinos procedentes de parcelas privadas que han terminado invadiendo caminos públicos. Esta circunstancia, explican, dificulta el tránsito y supone un riesgo para quienes utilizan estas vías. En este sentido, reclaman que se haga cumplir la normativa vigente y que se obligue a los propietarios responsables a retirar los árboles caídos para garantizar la seguridad.

La asociación advierte además de que la situación pone en riesgo tanto la biodiversidad del entorno como la seguridad de los residentes, especialmente ante la proximidad de la temporada de mayor riesgo de incendios.

Pinos a punto de caer. / LEVANTE-EMV

Actuación urgente

Ante esta situación, los vecinos consideran urgente que el Ayuntamiento de Sagunt adopte medidas inmediatas, entre ellas la retirada de los árboles derribados, la limpieza del entorno y la revisión del Plan de Seguridad de la zona, que tal y como recuerdan, fue acordado en su día.

Desde la entidad vecinal hacen un llamamiento a la colaboración institucional y a la actuación "inmediata" para proteger y conservar el paraje. “Es hora de trabajar todos juntos”, concluyen.

Intervención prevista

A nivel municipal se ha recordado que el ayuntamiento tiene prevista una intervención para acometer la abundacia de pinos secos que dejó la sequía a través de una empresa especializada. Los trabajos, como ya informó Levante-EMV tras las quejas de la asociación vecinal de Ciutat Vella, se esperan realizar antes del verano.