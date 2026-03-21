Este es el balance de las Fallas desde Faura

Las Fallas transcurrieron "con total normalidad y sin incidencias" en Faura. Así lo reconoce la alcaldesa, Consol Duran, quien califica este balance como "una muy buena noticia", que demuestra "la gran colaboración entre el ayuntamiento, la comisión y los servicios implicados".

El arranque de la semana grande volvió a ser muy especial en la localidad de les Valls con la visita de pleitesía de las fallas de Sagunt, el Port y Gilet. "Las calles se llenaron de color, participación y mucha gente disfrutando del ambiente", añade Duran.

Despliegue humano

Más allá de su implicación personal con la fiesta, la alcaldesa hace balance del "importante despliegue" de recursos humanos desde el consistorio, con el refuerzo de la Policía Local a través de agentes comisionados, además de la colaboración de la Guardia Civil.

Ofrenda de la Falla Vila de Faura. / Falla Vila de Faura

También los servicios de limpieza para garantizar la rápida vuelta a la normalidad o la coordinación del día de Sant Josep, especialmente con la 'cremà', permitió que todas las actividades se desarrollaran con seguridad.

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Felicitaciones y agradecimientos

Consol Duran tiene palabras de felicitación a la comisión de la Falla Vila de Faura, así como de agradecimiento a que, "entre todas y todos, hemos puesto de nuestra parte para que las Fallas hayan sido unas fiestas seguras, participativas y sin incidencias".