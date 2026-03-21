Este es el balance de las Fallas desde Faura
La alcaldesa, Consol Duran, destaca que las fiestas se desarrollaron sin incidencias
Anna Biosca
Las Fallas transcurrieron "con total normalidad y sin incidencias" en Faura. Así lo reconoce la alcaldesa, Consol Duran, quien califica este balance como "una muy buena noticia", que demuestra "la gran colaboración entre el ayuntamiento, la comisión y los servicios implicados".
El arranque de la semana grande volvió a ser muy especial en la localidad de les Valls con la visita de pleitesía de las fallas de Sagunt, el Port y Gilet. "Las calles se llenaron de color, participación y mucha gente disfrutando del ambiente", añade Duran.
Despliegue humano
Más allá de su implicación personal con la fiesta, la alcaldesa hace balance del "importante despliegue" de recursos humanos desde el consistorio, con el refuerzo de la Policía Local a través de agentes comisionados, además de la colaboración de la Guardia Civil.
También los servicios de limpieza para garantizar la rápida vuelta a la normalidad o la coordinación del día de Sant Josep, especialmente con la 'cremà', permitió que todas las actividades se desarrollaran con seguridad.
Felicitaciones y agradecimientos
Consol Duran tiene palabras de felicitación a la comisión de la Falla Vila de Faura, así como de agradecimiento a que, "entre todas y todos, hemos puesto de nuestra parte para que las Fallas hayan sido unas fiestas seguras, participativas y sin incidencias".
Suscríbete para seguir leyendo
- Decepción en una de las fallas de Especial de Sagunt: el artista no cumple las expectativas ni el presupuesto
- El Ministerio de Transportes atiende ocho años después una petición de Sagunt
- A prisión por agredir sexualmente en Sagunt a las hijas menores de sus clientes y tener pornografía infantil
- La 'cremà' deja heridos en Morvedre a tres adultos y una menor
- Accidente laboral con dos heridos en Sagunt
- Canet recuperará uno de sus corredores verdes entre la playa y el pueblo
- Ofrenda con novedad en Sagunt
- Visita de excepción a las Fallas de Sagunt