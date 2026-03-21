Los cofrades de Sagunt votarán la entrada a las mujeres con más presión añadida que nunca

La cofradía que organiza la Semana Santa saguntina decidirá este domingo su futuro al votar, por tercera vez, si cambia de una vez sus longevos estatutos y permite la entrada a las mujeres a esta entidad con más de 500 años de historia. Lo hará con más presión añadida que en las otras dos votaciones anteriores celebradas por este asunto en 1999 y 2022.

La razón de esto último es doble. Por un lado, su resultado puede determinar que la fiesta acabe perdiendo su reconocimiento de "interés turístico nacional"; una decisión que el Ministerio de Industria y Turismo había empezado a valorar por una cuestión de género en un expediente que, a petición municipal, paralizó hasta conocer la decisión del domingo.

A eso se le añadirá otro hecho sin precedentes en las dos ocasiones anteriores: La concentración convocada a las puertas de la ermita por 'Semana Santa Inclusiva', el colectivo impulsor de la votación que lleva cuatro años aprovechando que el Martes Santo no hay actos programados para demandar así la medida. Esta protesta, como adelantó Levante-EMV, ha sido convocada ara este domingo a las 16 horas, es decir, a la misma hora que, dentro de ese edificio, empezará la junta general ordinaria donde todos los cofrades tratarán primero otros asuntos para luego votar esta cuestión en una sesión extraordinaria que no tiene una hora de inicio determinado.

Daniel Tortajada

"Carácter pacífico"

Desde el colectivo 'Semana Santa Inclusiva' se insiste en que su concentración tiene "carácter pacífico" y "únicamente" pretende evidenciar que la apertura de la cofradía a las mujeres "no es algo de tres o cuatro personas", sino que "responde al sentir ciudadano". De esta forma lo resumía a este diario una de sus portavoces, Blanca Ribelles, quien además era optimista respecto al resultado. "Creo que la sociedad ha madurado. De los 9 votos a favor que se consiguieron en 1999, se pasó a 135 en 2022. Ha habido una clara evolución y cada vez está más claro que una mujer debe tener el mismo derecho que un hombre a la hora de poder ser de una cofradía que es del pueblo", afirma, animando a la ciudadanía a acudir al acto.

El clavario responsable de la mayoralía que organiza la fiesta de este año, Gonzalo Escrig, no ha querido pronunciarse sobre la entrada de las mujeres a la cofradía pero sí ha querido hacer de nuevo un llamamiento al civismo, como ya hizo en un artículo de opinión publicado por este diario. "Lo importante es que todo pueda discurrir con normalidad y sin tensiones", afirma.