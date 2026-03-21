La Fallera Mayor agradece el cariño recibido en Morvedre y llama a una reflexión

La Fallera Mayor de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Ana Martínez, ha hecho balance de la semana fallera de la que destaca "el gran trabajo realizado por las 30 comisiones". "Hemos visto plasmado todo el esfuerzo del colectivo fallero durante el año. Ha sido muy gratificante ver la decoración de nuestras calles, la calidad de muchos monumentos, cómo ha crecido la crítica y la sátira en las fallas, el nivel de los llibrets, de las cabalgatas, cómo estamos más concienciados en la protección del medio ambiente y por unas fallas más igualitarias. Estoy muy orgullosa de los falleros y falleros de mi comarca", decía.

Pese a reconocer que ha "disfrutado al máximo de las fiestas", la Fallera Mayor considera que ha sido agotador no solo para ella sino para todo el colectivo. "Este año se ha notado el incremento de participación, debido entre otras cosas al censo y también al buen tiempo. Esto ha hecho que los actos se hayan alargado y que acabemos todos muy cansados". Ante esta situación, la máxima representante considera "conveniente hacer una reflexión que nos lleve a replantearnos algunos cambios. Las fallas sé que son tradición y que modificar nos cuesta, pero muchas veces hay que hacerlos para mejorar y en pro de la misma fiesta", afirmaba a Levante-EMV.

Las dos falleras mayores de Sagunt, el día de la ofrenda. / Daniel Tortajada

Agradecimiento

Ana Martínez ha vivido todas y cada una de las citas falleras con mucha intensidad, en las que siempre le ha acompañado una sonrisa. A ella le ha acompañado su Fallera Mayor Infantil, que "se queda en mi corazón para toda la vida", al igual que las cortes de honor, la ejecutiva de Federación Junta Fallera de Sagunt, los representantes de 2026 y autoridades municipales, especialmente el alcalde, Darío Moreno, y la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez.

A la hora de elegir algún acto, aunque afirma que es complicado, se queda con uno de los momentos que más emociones concentra siempre: La entrega de premios. "Había muchos nervios y fue muy bonito ver la emoción de todos, las ganas de ser galardonados. Pero lo importante es que todo el veredicto se encajó muy bien", decía.

Al echar la mirada atrás es clara. "Ha sido muy bonito todo, pero especialmente el cariño que he recibido allá donde he ido y he estado. Siempre he sentido ese calor y he estado arropada en todo momento no solo por el colectivo fallero, sino por todo el mundo; ha sido increíble, por lo que estaré siempre agradecida", añadía.

Las dos falleras mayores, antes de la 'cremà' de Rodrigo. / FJFS

Presidenta

De momento, no piensa en planes falleros a corto plazo, lo que sí que tiene claro es que "mi ciclo de fallera mayor ya está cerrado", después de haber sido fallera mayor de su falla, fallera mayor infantil del Camp de Morvedre y ahora Fallera Mayor. "No descarto, aunque de manera muy lejana, ser presidenta de mi falla para seguir aportando a las Fallas". Lo que no está en sus planes es ser presidente de la Federación.

Aunque ha dicho adiós a las Fallas 2026, Ana Martínez asegura no estar triste sino "muy contenta y satisfecha de poder vivir una experiencia tan bonita y única como ha sido esta. Gracias y mil veces gracias", terminaba.