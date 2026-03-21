Sagunt identifica los barrios más ocupados por grandes propietarios

La crisis generalizada de la vivienda, que en Sagunt tiene la circunstancia agravante del efecto de la gigafactoría de PowerCo, tiene muchas aristas en las que fijarse en busca de las claves. El ayuntamiento de la capital del Camp de Morvedre puso el foco hace unos meses en la posibilidad de imponer una edificación forzosa entre los propietarios de solares que están especulando con sus parcelas vacías, una inquietud que llevó al gobierno local a encargar un informe en 2024.

Este trabajo permitió identificar a los grandes tenedores, a quienes este estudio define con unas características que no se ajustan al sentido estricto de la Ley de Vivienda. Por una parte, el consistorio engloba en esta categoría a las "personas físicas o jurídicas que poseen dos o más parcelas con capacidad para más de un centenar de viviendas", según explican fuentes municipales.

Construcción de un bloque de viviendas en el PAI Fusión. / Daniel Tortajada

Mientras, la legislación que entró en vigor en 2023 considera que esta figura es "cualquier persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros".

Zonas tensionadas

Esta definición legal tiene un matiz para los territorios que sean declarados como zonas tensionadas, donde esta definición "puede bajarse hasta cinco inmuebles". Aunque Sagunt sí presenta unas variables que le harían merecedor, en el caso del alquiler, de tener reconocida la tensión del mercado inmobiliario, según admite la propia Generalitat, el Consell no está aplicando esta figura entre los territorios que se lo demandan, como la capital comarcal.

Más allá de diferir de las características oficiales de un gran tenedor, Sagunt tiene claras las viviendas, ya sean plurifamiliares o unifamiliares, que están previstas en el planeamiento, pero que se mantienen en parcelas sin desarrollar. En este capítulo, el PAI Fusión, situado entre los núcleos de Sagunt y el Port, cuenta con la mayor reserva, al superar las 2.500, la gran mayoría repartida en bloques de edificios residenciales.

Norte del Palància

El Norte del Palància, por encima de las 1.800 entre sus diferentes unidades de ejecución (UE), ocupa la segunda posición, mientras que el SUP 2 Este esconde 588 plurifamiliares y 191 unifamiliares, según este informe al que ha tenido acceso, en parte, Levante-EMV.

La Pinaeta (235+50), el SUNP-6 (20 unifamiliares), el sector Mini Fe (14+104), la segunda fase del SUNP VI (402+56) y el PAI Gerencia (453 plurifamiliares) son las otras zonas, donde los solares vacíos atesoran muchas soluciones para aliviar el imparable crecimiento del precio de la vivienda en Sagunt.

PAI Gerencia

Un detalle más en esta información se refiere a los barrios donde estas parcelas sin desarrollar están más concentradas en los grandes tenedores, según la definición del ayuntamiento. También en esta categoría se destacan el PAI Fusión y las UE 1, 2 y 5 del Norte del Palància, donde el 57 % de las viviendas contempladas en el planeamiento está en manos de estos propietarios, mientras que en el PAI Gerencia se encuentran en ese caso 181 plurifamiliares, casi el 40 % de esta zona.

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Estos números se refieren a la situación que presentaba Sagunt hace algo más de un año, tiempo en el que la construcción de viviendas ha incrementado su ritmo, aunque sin la capacidad todavía de provocar un impacto que alivie la crisis generalizada en el acceso a soluciones residenciales dignas.