La regeneración de la playa de Sagunt se reanuda tras "un problema mecánico"

El trasvase de arena desde Cullera hasta las playas del norte de Sagunt se ha retomado después de unos días de parón, debido a "un problema mecánico", según confesaron desde la Demarcación de Costas a miembros de Almardà Viva.

Un momento del vertido de arena en la costa de Sagunt. / Almardà Viva

Este parón en los trabajos, que no entraba en la planificación, dejó a la megadraga Bonny River varios días en el puerto de Sagunt, hasta que este viernes ha vuelto a fluir el vertido del material llamado a regenerar este deteriorado tramo de la costa de Sagunt.

Evacuación de agua

Dentro de la "emoción" que supone comprobar los efectos de la ejecución al fin del proyecto, el colectivo vecinal ha profundizado en los motivos de esta pequeña pausa, que sospechan que se corresponde con los problemas de compatibilizar los trabajos con la evacuación del agua del Marjal de Almardà-Almenara.

Una pasarela fue el primer intento de poner solución a esta cuestión, pero tuvo que ser sustituida por una plataforma de tuberías, que tampoco funcionó y tuvo que ser retirada. Desde el colectivo vecinal tienen claro que "la regeneración de las playas es necesaria, pero también lo es respetar y cuidar tanto el propio humedal como a quienes trabajan el campo. Debe existir un equilibrio entre ambos".

Solución técnica

Y es que, según han detectado a vuelo de dron, "sigue saliendo mucha agua desde el marjal. Todo apunta a que no estaba evacuando lo que corresponde de forma natural. Entendemos que se buscará una solución técnica, probablemente con tuberías de mayor capacidad, para compatibilizar el paso del agua con la continuidad de los trabajos", según señalan desde Almardà Viva. Estas mismas fuentes precisan que esa agua "es rica en nutrientes, lo que beneficia a la fauna marina".

Proceso complejo

Desde la asociación vecinal son conscientes del "proceso complejo" que supone el trasvase de casi 1,3 millones de toneladas de arena desde las costas de Cullera y Sueca hasta el norte de Sagunt, cerca de 46 kilómetros. "Intervienen estudios e informes ambientales que buscan ese equilibrio entre la naturaleza y la regeneración", insisten desde Almardà Viva.