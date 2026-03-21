Sagunt recoge 208 toneladas de cenizas tras la Cremà

La SAG (Sociedad Anónima de Gestión de Sagunto) ha intensificado sus esfuerzos durante las Fallas 2026 con un dispositivo especial que ha garantizado la limpieza, la seguridad y el buen desarrollo de las fiestas josefinas, tal y como ha anunciado la empresa.

Una de las jornadas de mayor trabajo es la de la Nit de la Cremà, en la que se retiraron un total de 208 toneladas de cenizas en un operativo extraordinario. "Este trabajo, realizado durante la noche más emblemática de las Fallas, refleja el esfuerzo y la dedicación de la empresa pública para mantener la ciudad limpia en ambos núcleos urbanos", se afirmaba desde la sociedad.

Cremà en la falla Plaza Rodrigo / LEVANTE-EMV

Este año, la empresa pública ha incorporado un refuerzo significativo en sus operaciones, con un equipo de 48 personas adicionales para cubrir las necesidades durante las Fallas, asegurando que todos los eventos y celebraciones se desarrollasen con la mayor eficacia posible.

Este equipo ampliado no solo ha cubierto el habitual trabajo de limpieza, sino que también ha participado activamente en tareas de montaje y desmontaje del escenario y las gradas, donde se llevaron a cabo eventos clave como la entrega de premios y la tradicional Ofrena a la Mare de Déu. El trabajo de los empleados de la SAG ha sido esencial para que la programación de las Fallas se pudiera llevar a cabo de manera fluida, asegurando que tanto la infraestructura como los servicios estuvieran en perfectas condiciones.

Más medios materiales

Para hacer frente a las grandes cantidades de residuos generados durante estas fiestas, la SAG ha dispuesto de medios adicionales para la correcta recogida de las cenizas. Para el núcleo urbano del Port de Sagunt se han contratado 2 camiones tipo bañera y una retroexcavadora, que han sido fundamentales para la retirada rápida y eficiente de las cenizas generadas tras las Cremà. "Estos medios han permitido una intervención ágil en una de las zonas de mayor actividad durante las festividades, garantizando que el entorno se mantuviera limpio y seguro", explicaban.

Máquina recogiendo ceniza. / Sag

De igual manera, en el núcleo urbano de Sagunt se han incorporado otros 2 camiones tipo bañera y una retroexcavadora, que han realizado las tareas de limpieza y recogida de residuos con la misma eficacia. "La coordinación de estos equipos ha sido clave para mantener los espacios públicos en condiciones óptimas, favoreciendo la movilidad de los ciudadanos y visitantes durante el intenso periodo festivo", añadían.

Seguridad

La seguridad y la prevención también han sido prioridad para la SAG. Por ello, se ha dispuesto también de una cuba especial para enfriar las cenizas, una medida que se ha implementado para evitar riesgos y facilitar la correcta disposición de estos residuos. Las cenizas se depositarán durante tres días en una parcela municipal para su total enfriamiento y después se transportarán para su tratamiento a la planta de Algímia.

Por otro lado, los contenedores vuelven a su ubicación original, una vez las comisiones falleras procedan al desmontaje y retirada de sus carpas en la vía pública.

"La SAG de Sagunt demuestra así su compromiso con la ciudad, trabajando intensamente para ofrecer un servicio de calidad que permita disfrutar de las Fallas con seguridad", terminaban.