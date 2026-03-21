Sagunt se volverá a movilizar para pedir un transporte digno para el Port

Sagunt volverá a movilizarse para reivindicar un transporte público de alta capacidad para el Port. La agrupación de Iniciativa Porteña ha convocado una nueva concentración para solicitar tanto a la Generalitat Valenciana como al gobierno de España un proyecto viable que solucione las carencias en este núcelo de población, además de denunciar la "falta de voluntad política" a este respecto.

La convocatoria está prevista para el próximo jueves día 26 de marzo, a las 19 horas frente a la Tenencia de Alcaldía, donde la formación porteña insistirá en la necesidad de un transporte público de alta capacidad, como el tren de cercanías o el metro, para el Port, recordando que es "el principal núcleo de población, con casi 50.000 habitantes, y únicamente dispone de autobuses interurbanos como medio para desplazarse a Valencia y nada hacia Castellón", lamentaban. Además, desde IP recuerdan que han presentado numerosas mociones en el pleno del ayuntamiento y ya convocaron una manifestación en 2019 a través de la Plataforma por el Tren, que fue un éxito de afluencia.

Reivindicación

En este aspecto, Eduardo Márquez, portavoz de la agrupación reclama que: “Tenemos que dar un nuevo paso al frente para que, desde otras administraciones, como el Ministerio de Transportes o la Generalitat, no miren para otro lado e inviertan en un proyecto viable técnicamente y económico. Por ello, nos resulta incomprensible el inmovilismo de las citadas administraciones y del propio Ayuntamiento de Sagunt, que debería presionar al Ministerio de Transportes ya que es de su mismo color político”.

Márquez añade que la falta de voluntad política está lastrando la llegada del tren de cercanías hasta el Port: “Es obvio que los datos demográficos, los patrones de desplazamiento, los costes de construcción y, fundamentalmente, la realidad socioeconómica de El Puerto, han cambiado de forma radical. Mientras tanto, desde Madrid o Valencia se le da la espalda a un proyecto que mejoraría la calidad de vida de todos los porteños ya que ahora mismo el sistema de autobuses está completamente saturado”.

Visita del secretario de estado a la estación de Sagunt / Daniel Tortajada

Desde Iniciativa Porteña consideran fundamental la llegada del tren de cercanías o el metro: “Pues se necesita de manera urgente una solución estructural al problema de transporte actual. La futura apertura de la Gigafactoría de Volkswagen, como motor económico y social, debe ir acompañada de inversiones ya que se está ejerciendo una presión sobre el ciudadano innecesaria pues en los autobuses se viaja en condiciones inseguras con gente de pie o sentadas en las propias escaleras. El tren o metro solucionarían este problema”.

Concentración

Respecto a la concentración, Márquez destaca que: “La llegada del metro y la construcción de una estación de cercanías en El Puerto no son una opción, sino una necesidad urgente. Es el momento de demostrar que queremos el tren o el metro y que no somos ciudadanos de segunda pues quiero recordar que El Puerto es el único núcleo de población de más de 20.000 habitantes en toda la provincia de Valencia que no tiene ni tren, ni metro, ni proyecto para llevarlo a cabo”.

Para finalizar, el edil indica que: “Desde Iniciativa Porteña hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para acudir el jueves día 26 frente a la Tenencia de Alcaldía. La ciudadanía porteña merece un transporte público digno, seguro y accesible y por ello vamos a pelear hasta el final para conseguirlo”.