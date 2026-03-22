Mujeres reclaman su inclusión en la Semana Santa de Sagunt con una concentración pacífica ante el templo

La apertura de la Semana Santa a las mujeres sigue estando rodeada de polémica en Sagunt. Este domingo, cuando la cofradía que organiza la festividad vuelve a repetir la votación por tercera vez, un nutrido grupo, con madres e hijas, se ha concentrado a las puertas de la ermita de la Sang para reclamar su inclusión en la fiesta sacra.

Las mujeres protestan ante la iglesia de Santa María donde se realiza la votación. / Miguel Angel Montesinos

Tras una pancarta donde se esgrime su reivindicación: 'Per tradició, per igualtat', las mujeres han reclamado sus derechos de manera pacífica y sin alzar sus voces, mientras los cofrades iban entrando a la iglesia para participar en la junta general ordinaria convocada para hoy. Unos lo han hecho por la puerta lateral, mientras otros han entrado por la principal.

Más espacio en el templo

Por primera vez, la cofradía que organiza la Semana Santa saguntina ha tenido que sacar del templo varias andas para poder hacer hueco, puesto que esperan una participación masiva de cofrades en la junta en la que se votará por tercera vez la inclusión de las mujeres en las celebraciones, además de tratar otros temas a lo largo de la tarde.