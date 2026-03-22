Camp de Morvedre
Vetan de nuevo la entrada de mujeres en la Semana Santa de Sagunt
Esta tarde un nutrido grupo, con madres e hijas, se ha concentrado a las puertas de la ermita de la Sang para reclamar su inclusión en la fiesta sacra
Con 267 votos en contra y 114 a favor la cofradía de la Sang de Sagunt ha vuelto a impedir la entrada de mujeres en la Semana Santa de la localidad. La votación, que se ha producido esta tarde, ha recabado 8 abstenciones, 12 votos en blanco y dos votos nulos.
Poco antes de la votación, la tercera en los últimos años, un nutrido grupo de mujeres se ha concentrado a las puertas de la ermita de la Sang para reclamar su inclusión en la fiesta sacra.
Protesta pacífica
A primera ahora de la tarde y tras una pancarta donde podía leerse 'Per tradició, per igualtat' , las mujeres han reclamado sus derechos de manera pacífica y sin alzar sus voces, mientras los cofrades iban entrando a la iglesia para participar en la junta general ordinaria convocada para hoy. Unos lo han hecho por la puerta lateral, mientras otros han entrado por la principal.
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