Vetan de nuevo la entrada de mujeres en la Semana Santa de Sagunt

Con 267 votos en contra y 114 a favor la cofradía de la Sang de Sagunt ha vuelto a impedir la entrada de mujeres en la Semana Santa de la localidad. La votación, que se ha producido esta tarde, ha recabado 8 abstenciones, 12 votos en blanco y dos votos nulos.

Poco antes de la votación, la tercera en los últimos años, un nutrido grupo de mujeres se ha concentrado a las puertas de la ermita de la Sang para reclamar su inclusión en la fiesta sacra.

Protesta pacífica

A primera ahora de la tarde y tras una pancarta donde podía leerse 'Per tradició, per igualtat' , las mujeres han reclamado sus derechos de manera pacífica y sin alzar sus voces, mientras los cofrades iban entrando a la iglesia para participar en la junta general ordinaria convocada para hoy. Unos lo han hecho por la puerta lateral, mientras otros han entrado por la principal.

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