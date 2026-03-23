Compromís exige al alcalde de Sagunt y edil de Igualdad que defienda el acceso de las mujeres a la Semana Santa

El 'no' de la cofradía que organiza la Semana Santa de Sagunt a la entrada de mujeres ha hecho que el grupo municipal de Compromís pida un pronunciamiento “claro y firme” del equipo de gobierno municipal sobre este tercer rechazo de la entidad de religiosa a la inclusión.

Compromís exige además al alcalde y concejal de Igualdad, el socialista Darío Moreno, que "defienda los derechos de las mujeres y proteja la Semana Santa Saguntina para evitar la pérdida de la declaración de Interés Turístico Nacional".

Como señala Maria Josep Picó, portavoz de Compromís por Sagunt: “El alcalde y a la vez regidor de Igualdad, Darío Moreno, ha evitado posicionarse en favor de la igualdad favoreciendo que hayamos llegado a esta situación, con consecuencias negativas para la ciudad y su proyección. Y, además, dificultando que se logre la igualdad en una de las fiestas más representativas de Sagunto, de manera consensuada y dialogada, tal como hemos pedido desde Compromís”.

“El Ayuntamiento de Sagunto, gobernado por partidos de izquierda, PSOE y EU, tiene que posicionarse de manera valiente y nítida en favor de la igualdad y en defensa de los intereses de la ciudad, y no ponerse de perfil buscando con una estrategia electoralista, sin abordar con firmeza una situación anacrónica y que vulnera derechos de las personas”, argumenta Picó.

Cofrades, al entrar en la ermita. / Montesinos.

"Predisposición"

Desde Compromís por Sagunto se muestran con predisposición colaborativa, con el objetivo de mejorar la fiesta “y adaptarla a los valores de la sociedad actual. Nos ofrecemos para trabajar conjuntamente con el resto de grupos políticos en defensa de las tradiciones y de la igualdad. Aprovechamos también para mostrar nuestro agradecimiento a la movilización del colectivo Semana Santa Inclusiva y al trabajo que viene desarrollando los últimos años, intentando fomentar la igualdad desde dentro con una actitud pacífica y conciliadora”.

"Sin transparencia"

Compromís por Sagunt formuló recientemente varias cuestiones relativas a la inclusión de la mujer en la Semana Santa saguntina, en comisión informativa municipal. En palabras Maria Josep Picó:"En la comisión del pasado 12 de marzo preguntamos sobre cuál era la postura del equipo de gobierno en defensa de la igualdad en la Semana Santa Saguntina ante el anuncio del Ministerio de Industria y Turismo; casi quince días después no hemos recibido respuesta, se reitera la falta de transparencia de este gobierno, además, en estas comisiones es habitual la ausencia de la regidora de Turismo así como la ausencia de explicaciones en numerosas consultas”.

Consecuencias económicas negativas

Para la regidora valencianista, "esta actitud débil del alcalde Moreno y del PSOE de Sagunto está teniendo consecuencias nefastas para la proyección de la ciudad y la fiesta, y habrá que analizar el impacto económico que supone la pérdida de la declaración de Interés Turístico Nacional, que supone una reducción de prestigio en el marco de las fiestas de Semana Santa de todo el territorio estatal”.