El Gobierno iniciará los trámites para revocar el Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Sagunt

El Gobierno iniciará los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Sagunt. Así lo han confirmado desde el Ministerio de Industria y Turismo a preguntas de Levante-EMV, después de que la cofradía que organiza la celebración rechazara ese domingo por tercera vez la entrada de mujeres a esta entidad con más de 500 años de historia.

Tras esa votación en la que 267 cofrades se pronunciaron expresamente en contra de abrir la entidad a las mujeres frente a los 114 que estuvieron a favor, la Secretaría de Estado de Turismo ha decidido "abrir un expediente para revocar una declaración que se concedió en 2004", como afirman desde el Ministerio.

La declaración se regula en base a la Orden Ministerial ICT/851/2019, que en su artículo 3d se refiere al arraigo de la fiesta y a la participación ciudadana en su desarrollo.

Desde el Ministerio aseguran que "teniendo en cuenta las quejas ciudadanas presentadas formalmente", el Gobierno estudiará cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla pueden afectar al requisito de participación ciudadana previsto por la normativa, porque excluyen a la mitad de la población, que son las mujeres.

Además, recuerda que esta orden contempla en su artículo 13 la posibilidad que la declaración pueda ser retirada cuando la fiesta haya dejado de cumplir alguno de los requisitos exigidos.

El Gobierno de España, como indica en un comunicado, "está comprometido en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres por encima de cualquier otra consideración, por lo que siempre se pronunciará y actuará en contra de cualquier discriminación por el hecho de ser mujer".

Personas a la puerta de la ermita, poco antes de la votación. / Montesinos

De hecho, el Gobierno valora actuar contra cualquier discriminación a la mujer y para garantizar la igualdad efectiva en el acceso y la participación en las entidades abiertas al público, tal y como indica la ley.

Actuaciones del Ministerio de Igualdad

Por otro lado, el Instituto de las Mujeres (IM), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha recibido varias quejas por discriminación por parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, en las que se pone de manifiesto una posible conducta discriminatoria al rechazar las solicitudes de ingreso de las mujeres en la cofradía.

De ahí que esta entidad haya dado traslado de esas quejas tanto al Ayuntamiento de Sagunt como a la mencionada cofradía, en cumplimiento de una de sus funciones, recogidas en el artículo 3 de su ley fundacional relativas a “recibir y canalizar en el orden administrativo las quejas formuladas en casos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo, asistiendo de manera independiente a las víctimas de discriminación por este motivo para que tramiten sus reclamaciones”.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como recuerdan desde el Ministerio, "establece la obligación de garantizar la igualdad en el acceso y la participación en entidades abiertas al público. Si bien las asociaciones gozan de libertad organizativa, este derecho no puede amparar disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que sus estatutos deben respetar el principio de igualdad y no discriminación".

"Análisis y la revisión de los criterios de acceso"

En este sentido, el Instituto de las Mujeres recuerda que impedir la participación de las mujeres "no responde a una tradición, sino que constituye una forma de discriminación prohibida por la ley y contraria a los derechos fundamentales".

De ahí que haya pedido el análisis y la revisión de los criterios de acceso a la cofradía y que “se tomen las medidas pertinentes en el ámbito de sus funciones en aras de respetar y promover el acceso en condiciones de igualdad para mujeres y hombres”. De no ser así, se avisa en el oficio remitido que “se reportará a otros organismos oportunos” dicha negativa.

Antecedentes

Desde 2025 el Instituto de las Mujeres se ha dirigido con anterioridad a otras dos cofradías o hermandades por situaciones similares de discriminación hacia las mujeres en la realización de eventos religiosos. En concreto, se dirigió a la Cofradía Marraja de Murcia, mediante oficio remitido tanto a la propia entidad como al ayuntamiento del municipio en febrero de 2025, y a la Asociación Hermandad Dulce Nombre de Jesús de Valera de Abajo, en Castilla La Mancha, en marzo de 2026.