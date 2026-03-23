Apuñalado de gravedad durante una pelea en Sagunt
El hombre, de 26 años, fue agredido por un compañero de piso durante una pelea
Una pelea de dos hombres acabó este sábado en Sagunt con uno de ellos, de 26 años, apuñalado de gravedad.
El hecho se produjo sobre las 10 horas en una calle de la Ciutat Vella y movilizó a una unidad del Servicio Médico Urgente, que le estabilizó y le trasladó hasta el hospital comarcal, como han confirmado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).
La Policía Local realizó una batida por la zona y, finalmente, pudo detener al agresor, que fue traslado a comisaría.
Aunque los motivos del incidente no han trascendido, como ha podido saber este diario, los dos hombres estaban alquilados en la misma casa y distintas habitaciones.
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