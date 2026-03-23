"Preocupación" en Sagunt por la posible pérdida del interés nacional de la Semana Santa

El mantenimiento del veto a la entrada de mujeres en la cofradía que organiza la Semana Santa de Sagunt desde hace más de 500 años no solo ha supuesto una decepción para quienes reclaman hace tiempo la inclusión y tenían esperanzas de que, en la tercera votación de este tipo desde 1999, saliera adelante la medida.

También ha iniciado la cuenta atrás para que el Ministerio de Industria y Turismo reabra el expediente iniciado este año para evaluar si esta discriminación de género puede conducir a la "pérdida sobrevenida" de la declaración de fiesta de Interés Turístico Nacional aprobada en 2004.

Desde el gobierno local se han mantenido en la misma postura que en los últimos años y no han querido valorar públicamente el resultado de la votación realizada ayer por los cofrades ni sus posibles consecuencias.

"Gran arraigo"

Ahora, sí han trasladado "su preocupación" por la posibilidad de que el ministerio revoque la declaración de Interés Turístico Nacional "a una fiesta con gran arraigo en el municipio debido al incumplimiento del criterio de participación ciudadana", dado que se impide dar de alta a mujeres.

Esta declaración, de hecho, es la que lleva al ayuntamiento a promocionar desde hace años la fiesta en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), con la asistencia de cofrades de la Sang, al igual que hace con otras celebraciones reconocidas, como las Fallas.