Presidente del Consell de Cultura sobre la Semana Santa de Sagunt: "Es inadmisible que todavía haya organismos que excluyan a las mujeres"

El presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), José María Lozano, estudiará si se dirige a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunt para "decirle, en un corte cariñoso", que "no es aceptable" que haya "organizaciones que a estas alturas excluyan" a esa parte de la ciudadanía, en referencia al nuevo veto a la participación de las mujeres como cofrades de la Semana Santa.

Concentración por una Semana Santa de Sagunt inclusiva. / Miguel Ángel Montesinos

Lozano se ha pronunciado de este modo en el turno de ruegos y preguntas durante el pleno del CVC, después de que la vocal de esta entidad, Irene Ballester, pusiera sobre la mesa el conflicto abierto por la decisión de la cofradía.

Tema sensible

El responsable del Consell Valencià de Cultura ha asegurado que se trata de un tema "sensible", al tiempo que ha aludido a los casos de violencia contra las mujeres registrados en los últimos días y ha lamentado el "fracaso de todas las políticas" para luchar contra esa cuestión.

"Pensaré si es oportuno dirigirme a esta cofradía y decirle, en un corte cariñoso, que a estas alturas que haya organizaciones que discriminan a las mujeres no es aceptable", ha expuesto en respuesta a lo planteado por Ballester.

Inadmisible

"Voy a valorar si me hago eco. No es seguro que me haga eco", ha añadido José María Lozano, que a continuación ha remarcado que es "inadmisible que a fecha de hoy todavía haya organismos que excluyan a las mujeres".