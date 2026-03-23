Semana Santa Sagunt: La cofradía desvincula a la mayoralía del año de la votación que rechazó la entrada de mujeres
La directiva niega la responsabilidad de los jóvenes en el resultado, pero descarta pronunciarse sobre el veto femenino y sus consecuencias
La junta directiva de la cofradía que organiza la Semana Santa de Sagunt ha declinado pronunciarse sobre la nueva negativa de la entidad a la entrada de mujeres y sus consecuencias, después de que el Ministerio vaya a iniciar los trámites para revocar el Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Sagunt. Sin embargo, sí ha querido mostrar su "apoyo incondicional" a la mayoralía del año y "la ha desvinculado de cualquier responsabilidad" en la votación celebrada este domingo donde, por 267 votos en contra y 114 a favor, los cofrades rechazaron que cualquier persona católica bautizada pueda acceder a la entidad.
La directiva encabezada por José Ramón García censuraba así que este grupo de jóvenes encargado de promover los actos de 2026 "haya llegado a ser objeto de críticas y ataques personales" debido a la difusión de una imagen suya "fuera de contexto". "Consideramos que este tipo de actuaciones no reflejan los valores de respeto, convivencia y fraternidad que caracterizan a nuestra Semana Santa", añaden.
También han querido aclarar el papel de ese grupo integrado este año por jóvenes. "La Mayoralía del Año, como encargada de la organización de los actos oficiales de la Semana Santa Saguntina, desempeña una función estrictamente organizativa, sin participación ni responsabilidad alguna en los procesos de votación ni en sus resultados. Por ello, solicitamos el máximo respeto hacia su labor, su imagen y su integridad personal", ha afirmado en un comunicado.
La directiva ha querido reafirmar además "su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de los procedimientos estatutarios y la defensa de los valores que históricamente han definido a nuestra cofradía".
En este sentido, recuerdan que convocaron la Junta General Extraordinaria para votar la inclusión de las mujeres tras verificar las firmas presentadas por más de cien cofrades para demandar que se volviera a abordar esta cuestión, como ya se había hecho sin éxito en 2022 y en 1999.
"Durante dicha sesión, se desarrolló un turno de intervenciones en el que los cofrades pudieron expresar sus opiniones en un clima de respeto y normalidad. Finalizado el debate, se procedió a la votación mediante papeleta individual y secreta, depositada en urna sellada, siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de decisiones", dicen precisando que el escrutinio se realizó "en presencia del Prior de la Cofradía y del promotor de la propuesta, en calidad de testigos, con el objetivo de garantizar la máxima transparencia del proceso", decían sin entrar a valorar el resultado.
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