El edil de EU en Sagunt rechaza firmar contratos relacionados con la Semana Santa tras la exclusión a las mujeres

El nuevo rechazo a la entrada de mujeres en la cofradía que organiza la Semana Santa de Sagunt ha hecho que Esquerra Unida, el partido donde milita el socio minoritario del gobierno local de la ciudad, haya reaccionado rechazando el uso de recursos públicos "en actividades vinculadas a la fiesta mientras se mantengan prácticas de exclusión por sexo".

Así se han pronunciado desde Esquerra Unida, considerando que este tercer rechazo a modificar el artículo 1 de sus estatutos, "no deja lugar a interpretaciones: se trata de una discriminación expresa, sostenida y avalada por sus propios órganos, incompatible con los valores democráticos y con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución".

Desde el partido se subraya que "pese a ello, el ayuntamiento continúa destinando recursos públicos al desarrollo de esta celebración, aunque en muchos casos de forma indirecta". Entre estos recursos, cita "el montaje de escenarios, los gastos de promoción turística, la instalación de infraestructuras a través de la empresa pública SAG, los servicios de limpieza posteriores a los eventos, la instalación de alfombras de protección del pavimento frente a la cera de los cirios, así como el despliegue de efectivos de policía local y de tráfico".

Esquerra Unida considera que esta situación "es insostenible y exige al conjunto del equipo de gobierno que deje de mirar hacia otro lado y asuma una posición clara. No es aceptable que una administración pública siga respaldando, aunque sea de forma indirecta, actividades vinculadas a organizaciones que excluyen a las mujeres".

Miguel Angel Montesinos

"La incoherencia de quienes dicen defender la igualdad"

Para la formación, "resulta especialmente grave la incoherencia de aquellas formaciones políticas, como PSOE y Compromís, que se presentan públicamente como defensoras de la igualdad y del feminismo, pero que continúan participando institucionalmente en actos de la Semana Santa y respaldando —tanto desde el gobierno uno como desde la oposición el otro— el sostenimiento de esta celebración en las condiciones actuales. No se puede abanderar la igualdad y, al mismo tiempo, legitimar con presencia institucional y recursos públicos prácticas que excluyen a las mujeres.

Para la formación, "mientras esta situación no cambie, el Ayuntamiento de Sagunt no debe contribuir de ninguna manera, ni directa ni indirecta, al sostenimiento de la cofradía".

Un Estado aconfesional no puede financiar la exclusión religiosa

El partido recuerda igualmente: "España es un Estado aconfesional. El artículo 16.3 de la Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Esto no impide la celebración de actos religiosos en el espacio público, pero sí obliga a las administraciones a no destinar recursos comunes al sostenimiento de actividades que, además de su carácter confesional, excluyen a ciudadanas por razón de sexo. La laicidad del Estado no es una opinión: es el marco que garantiza que lo público pertenece a todas las personas, creyentes o no, mujeres y hombres".

Personas a las puertas de la ermita, poco antes de la votación. / Montesinos

"Esquerra Unida Sagunt actúa desde una posición laica y cívica consolidada. Sus representantes nunca han participado en actos religiosos en calidad de cargos públicos, en coherencia con la defensa de la laicidad institucional. En este momento, este posicionamiento adquiere un significado aún más claro: no solo se trata de la neutralidad de las instituciones, sino de no legitimar con presencia institucional una celebración que mantiene prácticas discriminatorias", recalcan.

Dos contratos ya rechazados

De acuerdo con todo esto, el edil de Esquerra Unida-Unides Podem, Roberto Rovira, concejal delegado del Área de Gestión Sociocultural, Deportiva y Participativa, "no firmará ningún contrato ni resolución relacionada con la Semana Santa mientras persista esta situación, habiendo rechazado ya la firma de dos contratos vinculados a dicha celebración", afirman desde el partido. "Esta es la única posición coherente para un representante público que asume en serio el mandato constitucional de igualdad", añaden.

"La tradición no puede ser la excusa para vulnerar derechos fundamentales. Las administraciones públicas no solo no deben amparar estas situaciones, sino que tienen la obligación de actuar para corregirlas dentro del marco de sus competencias. La igualdad no es una preferencia ideológica: es un derecho fundamental y una obligación de todas las instituciones que actúan con fondos y en nombre de la ciudadanía", recalcan.