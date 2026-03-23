A subasta un chalé de lujo en Sagunt

Más de 830.000 euros. Ese es el valor del procedimiento convocado por el servicio común general de subastas de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública para recuperar, al menos en parte, la deuda de 430.000 euros que arrastra el propietario de un chalé de lujo en Sagunt.

Entre sus características destaca que se eleva sobre una parcela de más de 1.000 metros cuadrados, con un pequeño equipamiento deportivo y una superficie contruida para uso residencial de casi 300 metros cuadrados en dos alturas, según la información catastral.

Distribución por plantas

La distribución de la planta baja cuenta con porche, comedor, vestíbulo, pasillo, dos habitaciones, salita, cocina, garaje, trastero y baño, mientras que el primer piso, con cubierta de tejado, dispone de dormitorio, estudio, pasillo, trastero y baño.

Pese a que la tasación establece un precio por encima de los 830.000 euros, este chalé, cuya construcción se remonta a 1981, según el Catastro, se mantiene a la venta en un portal especializado en la compraventa de viviendas por un precio de 416.000 euros. En el anuncio no se hace referencia a ningún equipamiento deportivo, sino que se destaca los más de 750 metros cuadrados de zona ajardinada.

Hasta el 6 de abril

Otra información del expediente judicial es la confirmación de que esta vivienda no es la habitual del propietario embargado, aunque no se puede asegurar que el inmueble no esté ocupado por alguien ajeno. Además, se abre la posibilidad de visitar el chalé, cuyo procedimiento de subasta se mantendrá abierto hasta el 6 de abril.

Viviendas de la urbanización de Los Monsterios. / Daniel Tortajada

Esta documentación hace un recorrido por los distintos hitos de esta propiedad, cuya hipoteca recayó en la Caja Rural de Aragón, después de los procesos de concentración a los que abocó la crisis financiera de hace casi dos décadas. Posteriormente, esa deuda la adquirió un fondo buitre y recientemente ha habido otra transmisión que la ha dejado en manos de una firma relacionada en España con la asesoría profesional Ernst & Young.

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Acreedores

Otros acreedores reconocidos en el procedimiento son el Ayuntamiento de Sagunt, que reclama algo más de 7.100 euros; Fuster Alonso SL, al que le corresponden casi 43.500 euros; el club de campo Los Monasterios, con quien la deuda arrastrada roza los 3.500 euros; así como la sociedad civil particular Valle Residencial Los Monasterios (476,42 euros).